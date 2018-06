Ohoven: OECD-Brandbrief für Bundesregierung - Wachstum nimmt ab

Berlin (ots) - Zum OECD-Wirtschaftsbericht 2018 erklärtMittelstandspräsident Mario Ohoven:"Der OECD-Wirtschaftsbericht ist ein Brandbrief an die Adresse derBundesregierung. Schwarz-Rot muss jetzt strukturelle Reformenanpacken, damit Deutschland Dellen in der konjunkturellen Entwicklungabfedern kann. Die von der OECD für das laufende Jahr von 2,3 auf 2,1Prozent gesenkte Wachstumsprognose macht deutlich, dass derKonjunkturmotor nicht ewig auf Hochtouren läuft.Für Deutschlands Zukunft entscheidend ist die Forderung, denUnternehmergeist zu fördern, damit sich mehr Menschen für dieunternehmerische Selbstständigkeit entscheiden. Wir sehen mit Sorge,dass immer mehr junge Menschen eine Tätigkeit im Öffentlichen Dienstanstreben und immer weniger sich selbstständig machen wollen.Hier hat Deutschland im europäischen Vergleich noch erheblichenNachholbedarf. Das Gründen einer Firma muss deutlich attraktivergemacht werden. Dazu brauchen wir ein funktionierendes E-Governmentwie beispielsweise in Estland und einen One-Stop-Shop für potenzielleUnternehmensgründer.Völlig zurecht fordert die OECD von Deutschland, Arbeitseinkommensteuerlich zu entlasten, um so Arbeitsanreize zu verbessern. Ebensorichtig ist es, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärker zufördern, damit die vielen gut ausgebildeten Frauen einem Berufnachgehen können. Die Bundesregierung muss endlich ihre Hausaufgabenmachen. Nur so kann Deutschland auf Wachstumskurs bleiben."Pressekontakt:BVMW PressesprecherEberhard VogtTel.: 030 53320620Mail: presse@bvmw.deOriginal-Content von: BVMW, übermittelt durch news aktuell