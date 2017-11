Ohoven: Mittelstand baut Brücke nach Russland - Kooperationsvertrag mit Kaliningrad unterzeichnet (FOTO)

Berlin (ots) -Bei einem Festakt in der Russischen Botschaft in Berlin habenheute der Gouverneur des Kaliningrader Gebiets Anton Alichanow undder deutsche und europäische Mittelstandspräsident Mario Ohoven einenKooperationsvertrag unterzeichnet: "Wir wollen in Zeiten politischerSpannungen eine Brücke nach Russland bauen. Ich bin überzeugt, diedeutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen werden nach Überwindung derSanktionen vor einem neuen Aufschwung stehen. Unser Abkommen mitKaliningrad ist ein erster Schritt dahin", betonte Ohoven vor 300deutschen Unternehmern in der Botschaft Russlands.Die Region Kaliningrad entwickle sich zu einem attraktivenStandort für mittelständische Unternehmen aus Deutschland, soMittelstandspräsident Ohoven. Die geplante Sonderwirtschaftszonebietet Einkommen- und Körperschaftsteuerfreiheit, die Sozialabgabensind auf 7,6 Prozent begrenzt. Kaliningrad mit seinem eisfreien Hafenist darüber hinaus ein Tor in den wachsenden russischen Markt. DerBVMW wird deshalb in Kaliningrad sein nach Moskau zweitesAuslandsbüro in Russland eröffnen.Dem Kooperationsabkommen vorausgegangen war vor kurzem einsymbolischer "Friedensflug gegen das Embargo". Zwei Dutzendmittelständische Unternehmer sind, organisiert von einemBVMW-Geschäftsführer aus Sachsen, mit 14 Leichtflugzeugen vonDeutschland aus über die Ostsee nach Kaliningrad geflogen. Seit demEnde des Zweiten Weltkrieges hat kein Privatflieger mehr dieGenehmigung für diese Flugroute erhalten. Die "fliegendenBotschafter" wurden von Gouverneur Anton Alichanow persönlichbegrüßt.Pressekontakt:BVMW PressesprecherEberhard VogtTel.: 030 53320620Mail: presse@bvmw.deOriginal-Content von: BVMW, übermittelt durch news aktuell