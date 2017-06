Ohoven: May ist Regierungschefin auf Abruf - Mittelstand erwartet Investitionssicherheit und plädiert für weichen Brexit

Berlin (ots) - Zum Ausgang der Wahlen in Großbritannien erklärtMario Ohoven, Präsident des Bundesverbandes mittelständischeWirtschaft (BVMW) und des europäischen MittelstandsdachverbandesEuropean Entrepreneurs: "Frau May hat sich politisch ins Ausmanövriert. Sie ist nur noch eine Regierungschefin auf Abruf. DerAusgang der Wahlen verschärft die ohnehin vorhandene Unsicherheitüber den künftigen wirtschaftspolitischen Kurs Großbritanniens. Ichbefürchte, dass sich diese politische Instabilität äußerst negativauf Zeitplan und Ergebnis der anstehenden Brexit-Verhandlungenauswirken wird. London muss jetzt alles unternehmen, um dieUngewissheit zu beenden. Der deutsche Mittelstand braucht underwartet Investitionssicherheit. Die Hälfte der nach Großbritannienexportierten Waren im Wert von über 86 Milliarden Euro wird von150.000 mittelständischen Betrieben in Deutschland geliefert. Davonhängen bei uns bis zu 750.000 Arbeitsplätze ab.Wir plädieren daher für einen weichen Brexit. Das heißt jedochnicht, dass Großbritannien Rosinenpickerei betreiben darf. Es gilt imSinne aller Beteiligten, Zölle und mögliche Handelshemmnisse zuverhindern. Notfalls müssen Übergangsfristen beschlossen werden, dader Ausgang der Wahlen in Großbritannien einen Abschluss derBrexit-Verhandlungen bis zum 29. März 2019 erschweren dürfte."Pressekontakt:BVMW PressesprecherEberhard VogtTel.: 030 53320620Mail: presse@bvmw.deOriginal-Content von: BVMW, übermittelt durch news aktuell