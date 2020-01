Ohoven: Jahreswirtschaftsbericht zeichnet trügerisches Bild der Wirtschaftslage - Bundesregierung muss Mittelstand jetzt entlasten

Berlin (ots) - Zum heute veröffentlichten Jahreswirtschaftsbericht derBundesregierung erklärt Mittelstandspräsident Mario Ohoven:"Der Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung zeichnet ein trügerisches Bildvon der wirtschaftlichen Lage in Deutschland. Das Wachstum erlahmt und ist zudemzu einem erheblichen Teil auf die vergleichsweise hohe Zahl an Arbeitstagen indiesem Jahr zurückzuführen. Große Teile der Industrie sind bereits von derRezession erfasst. Vor diesem Hintergrund muss die Bundesregierung endlich ausdem wirtschaftspolitischen Dämmerschlaf aufwachen. Ohne einen radikalenKurswechsel droht Deutschland der Absturz in den Abschwung. Entscheidend istjetzt, dass der Mittelstand endlich entlastet wird. Als erster Schritt gehörtder Solidaritätszuschlag sofort und für alle abgeschafft. Zudem sollten dieUnternehmenssteuern auf mindestens 25 Prozent gesenkt werden, was andere Länderbereits vollzogen haben."Pressekontakt:BVMW PressesprecherEberhard VogtTel.: 030 53320620Mail: presse@bvmw.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51921/4505740OTS: BVMWOriginal-Content von: BVMW, übermittelt durch news aktuell