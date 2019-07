Ohoven: IWF verkennt Bedeutung des Mittelstands

Berlin (ots) - Zur Kritik des IWF am deutschen Mittelstand erklärtMittelstandspräsident Mario Ohoven:"Die Kritik des IWF am deutschen Mittelstand verkennt völlig dieBedeutung der Familienunternehmen für Deutschland. Die MillionenMittelständler sichern Arbeitsplätze - auch und gerade inKrisenzeiten - und damit die soziale und politische Stabilitätunseres Landes. Im Unterschied zu Konzernen re-investieren dieMittelständler Gewinne in das eigene Unternehmen, um so möglichstunabhängig von Bankkrediten zu bleiben. Dies machte unserenMittelstand in der letzten weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise zueinem Hort der Stabilität in Europa. Und im Unterschied zubörsennotierten Konzernen halten die mittelständischen Unternehmenauch in Krisenzeiten ihre Mitarbeiter."Pressekontakt:BVMW PressesprecherEberhard VogtTel.: 030 53320620Mail: presse@bvmw.deOriginal-Content von: BVMW, übermittelt durch news aktuell