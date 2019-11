Ohoven: Enttäuschende erste Halbzeit der GroKo - Bundesregierung muss Mut zu Strukturreformen aufbringen

Berlin (ots) - Zur Halbzeit-Bilanz der Großen Koalition erklärtMittelstandspräsident Mario Ohoven:"Die erste Halbzeit der Großen Koalition fällt aus Sicht des unternehmerischenMittelstandes enttäuschend aus. Die Bilanz zeugt von Maßlosigkeit undMutlosigkeit zugleich. Der Sozialstaat wurde u.a. durch milliardenschwereRentengeschenke maßlos aufgebläht. Dadurch wird der Anteil der Sozialausgaben amBundeshalt von derzeit 50,4 Prozent auf 52,9 Prozent bis 2023 steigen. DieAusgaben für Sozialleistungen insgesamt betrugen 2018 fast eine Billion Euro.Rekordsteuereinnahmen wurden nicht für Zukunftsinvestitionen genutzt, sondernverfrühstückt. Im Ergebnis ist Deutschland beispielsweise in der digitalenInfrastruktur abgehängt, bei Glasfaseranschlüssen reicht es weltweit nur fürPlatz 72.Auf der anderen Seite fehlt Schwarz-Rot der Mut zu Strukturreformen. Das rächtsich angesichts des nun auch von den Wirtschaftsweisen prognostiziertenWachstumseinbruchs. Wir nähern uns mit Riesenschritten dem Nullwachstum. CDU undSPD müssen endlich ihre Personaldebatten beenden und eine Kurswende einleiten:Weg von Verwaltung und Umverteilung hin zu mehr Investitionen in Bildung,Forschung und Infrastruktur. Das Ziel in der zweiten Halbzeit der GroKo musseine investitions- und wachstumsfördernde Wirtschaftspolitik sein. ZentraleElemente sind eine Unternehmenssteuerreform, niedrigere Körperschaftsteuersätze,eine Verringerung der Abschreibungsfristen und eine deutliche Senkung derEnergiekosten. Deutschland droht sonst der Verlust der Wettbewerbsfähigkeit."Pressekontakt:BVMW PressesprecherEberhard VogtTel.: 030 53320620Mail: presse@bvmw.deOriginal-Content von: BVMW, übermittelt durch news aktuell