Ohoven: Dieselgipfel: Bisherige Maßnahmen waren Mogelpackung - Politik und Autohersteller müssen endlich handeln

Berlin (ots) - Zum Dieselgipfel im Kanzleramt erklärtMittelstandspräsident Mario Ohoven:"Der Mittelstand darf weder die Versäumnisse der Politik noch dieMachenschaften der Autohersteller ausbaden. Fahrverbote in denInnenstädten gefährden die Existenz vieler kleiner und mittlererUnternehmen. Denn diese können sich keine teuren Neuanschaffungen vonFirmenfahrzeugen leisten.Fahrverbote kämen einer Enteignung von Betriebsvermögen gleich undgingen zu Lasten des Mittelstands. Dieser ist ohnehin mehrfach vomAbgasskandal betroffen: als Käufer, als Zulieferer und als Exporteur.Der damit einhergehende Imageschaden für das weltweit anerkannteGütesiegel "Made in Germany" lässt sich noch gar nicht abschätzen.Die Politik muss endlich aktiv werden. Wir brauchen nicht nocheinen Gipfel, sondern die schnelle Umsetzung von Maßnahmen. Die imSommer beim Autogipfel beschlossenen Maßnahmen waren bis jetzt eineMogelpackung. Weder wurden die Software-Updates bis heute umgesetzt,noch wurden die angekündigten Mittel für den Mobilitätsfonds in Höhevon einer Milliarde Euro bereitgestellt.Dafür nutzten die Autohersteller den Autogipfel als ein reinesMarketinginstrument. Die dort beschlossene Umweltprämie zum Neukaufvon Fahrzeugen steigert allein den Umsatz der Autokonzerne, trägtaber nicht zur Lösung des Problems bei. Wenn die Abgasgrenzwertenicht anderweitig eingehalten werden können, ist die logischeKonsequenz, dass Fahrzeugbesitzer kostenlos umfangreiche technischeNachrüstungen erhalten müssen."Pressekontakt:BVMW PressesprecherEberhard VogtTel.: 030 533 206 20Mail: presse@bvmw.deOriginal-Content von: BVMW, übermittelt durch news aktuell