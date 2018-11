Ohoven: Deutschland braucht eine aktive Wirtschaftspolitik

Berlin (ots) - Zum Jahresgutachten des Sachverständigenrates zurBegutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erklärtMittelstandspräsident Mario Ohoven:"Die Warnung der Wirtschaftsweisen vor einem massivenKonjunktureinbruch ist ein Weckruf an die Bundesregierung.Deutschland braucht und erwartet nach Jahren desmittelstandspolitischen Dornröschenschlafs eine aktiveWirtschaftspolitik. Unser Mittelstand muss fit für die Zukunftgemacht werden. Das setzt eine handlungsfähige und handlungswilligeBundesregierung voraus.Entscheidende erste Schritte sind eine Unternehmenssteuerreformund eine steuerliche Forschungsförderung, wie in 29 von 36OECD-Ländern. Statt weiter den Sozialbereich aufzublähen, mussverstärkt in Digitalisierung, Bildung und Verkehrsinfrastrukturinvestiert werden. Aktuell gilt es beispielsweise, die 5G-Frequenzenan den Start zu bringen. Die Zeit der Beschäftigung mit sich selbstist für die Große Koalition abgelaufen."Pressekontakt:BVMW PressesprecherEberhard VogtTel.: 030 53320620Mail: presse@bvmw.deOriginal-Content von: BVMW, übermittelt durch news aktuell