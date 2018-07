Berlin (ots) - Anlässlich der Gründungssitzung der BVMW KommissionBundeswehr und Mittelstand erklärt Mittelstandspräsident Prof. Dr.h.c. Mario Ohoven:"Der Mittelstand unterstützt die Forderung der Bundeswehr nacheiner besseren materiellen und personellen Ausstattung. UnsereStreitkräfte müssen optimal ausgerüstet sein, damit sie ihrewachsenden Aufgaben im In- und Ausland erfüllen können.Im BVMW und seiner Kommission Bundeswehr und Mittelstand habenunsere Streitkräfte einen verlässlichen Partner in dermittelständischen Wirtschaft. Die neue Kommission fördert dieZusammenarbeit zwischen mittelständischen Unternehmen, Bundeswehr,Parlament und Politik. Sichtbares Zeichen der Partnerschaft ist dieTeilnahme des Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses desBundestags, Wolfgang Hellmich, an der Gründungssitzung.Mit motivierten Reservisten und hochwertigen wehrtechnischen undzivilen Waren und Dienstleistungen tragen mittelständischeUnternehmen schon heute wesentlich zur Aufgabenerfüllung derBundeswehr bei. Der Mittelstand steht bereit, seinen Beitrag zuleisten, um den zusätzlichen Anforderungen der Streitkräfte an dasMaterial nachzukommen."Pressekontakt:BVMW PressesprecherEberhard VogtTel.: 030 53320620Mail: presse@bvmw.deOriginal-Content von: BVMW, übermittelt durch news aktuell