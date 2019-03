Oho! Auch dieser potenzielle E-Commerce-Gigant stieg Mitte der Woche um 20 %!

Weitere Suchergebnisse zu "MercadoLibre, Inc.":

Erst vor wenigen Tagen haben wir uns mit Etsy (WKN: A14P98) einen weiterhin spannenden, stark wachsenden und vor allem nach wie vor kleinen E-Commerce-Akteur angeschaut, der mit seinen beeindruckenden Quartalszahlen auf sich aufmerksam machen konnte. Doch ist Etsy nicht die einzige spannende E-Commerce-Aktie, die in diesen Tagen das mediale Interesse auf sich zieht.

Denn auch der lateinamerikanische Versandhändler Mercadolibre (WKN: A0MYNP) hat zur Mitte der Woche regelrecht explosive Quartalszahlen präsentiert, die die Anleger mit einem Aufschlag von knapp mehr als 20 % quittierten.

Lass uns daher an dieser Stelle einmal schauen, was dieser E-Commerce-Akteur womöglich weiterhin für seine Anleger bereithält.

Zahlen, Daten, Fakten

Doch zunächst folgt, wie üblich an dieser Stelle, der Foolishe Blick auf die aktuellen Zahlen, die uns Mercadolibre zur Mitte der letzten Woche präsentiert hat. Und diese waren, wie gesagt, von einem gewaltigen und sprunghaften Wachstum geprägt.

So konnte Mercadolibre beispielsweise allein im vierten Quartal Umsätze in einer Größenordnung von 428 Mio. Euro präsentieren, was im Jahresvergleich und auf währungsbereinigter Basis einem Anstieg von 61,8 % entsprechen würde.

Zudem wechselten alleine in den vergangenen drei Monaten des letzten Geschäftsjahres Waren für rund 3,2 Mrd. Euro ihren Besitzer, was ebenfalls einem währungsbereinigten Anstieg von rund 17,6 % entsprechen würde.

Im Übrigen ist Mercadolibre auch weiterhin dabei, sich als Zahlungsdienstleister und -abwickler zu etablieren. So hat der lateinamerikanische E-Commerce-Gigant über seine Bezahlplattform MercadoPago erstmals mehr als 5 Mrd. US-Dollar abgewickelt – genau genommen waren es sogar 5,3 Mrd. US-Dollar –, was unterm Strich ebenfalls einem beeindruckenden währungsneutralen Anstieg von 68,5 % entsprechen würde. Definitiv hochspannende und explosive Zahlen, die unterstreichen dürften, dass die Wachstumsstory hier nach wie vor intakt ist.

Ein interessanter Markt und eine interessante Größe

Zudem ist Mercadolibre auch weiterhin in einem interessanten Markt tätig. Der lateinamerikanische E-Commerce-Markt wird gängigen Statistiken zufolge nämlich vor allem in den kommenden Jahren noch wachsen und könnte außerdem bislang erst in den Anfängen stecken.

Das Börsenportal Statista rechnet so beispielsweise für das aktuelle Jahr 2019 mit einem Anstieg der Umsätze im Jahresvergleich von rund 10 % auf mehr als 17,6 Mrd. Euro in ganz Lateinamerika, wobei natürlich einzelne Regionen stärker wachsen dürften als andere. Bis zum Jahr 2023 könnte dieser Wert zudem auf rund 22,3 Mrd. Euro anwachsen.

Es scheint daher insgesamt, als stecke dieser regionale E-Commerce-Markt noch in den Kinderschuhen, was womöglich über viele weitere Jahre ein zumindest moderates – oder irgendwann ja vielleicht auch mal rasantes – Wachstum ermöglichen dürfte.

Zudem ist Mercadolibre selbst nach dieser beeindruckenden Rallye mit einer gegenwärtigen Marktkapitalisierung von rund 20,9 Mrd. US-Dollar noch immer vergleichsweise moderat bewertet. Zumindest sofern man sich die luftigen Höhen anschaut, in die andere Aktien etablierter E-Commerce-Akteure in den vergangenen Monaten gestiegen sind.

Auch Mercadolibre könnte ein interessanter E-Commerce-Akteur sein

Wie wir daher letztlich sehen, könnte auch Mercadolibre unterm Strich eine spannende Gelegenheit sein, um vom Megatrend E-Commerce zu profitieren. Der Markt ist hier zwar noch eher klein, dürfte jedoch in den kommenden Jahren beständig wachsen. Zumal Mercadolibre nicht nur vom aufkommenden E-Commerce selbst profitieren dürfte, sondern auch von seinen individuellen und auf den Bereich des E-Commerce abgestimmten Bezahllösungen.

Wer daher bislang die oftmals herausragende Entwicklung mancher etablierten E-Commerce-Akteure verpasst hat und auf der Suche nach einer ähnlich spannenden und noch jüngeren Chance ist, könnte hier einen genaueren, interessierten Blick wagen.

