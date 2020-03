Die Ohnmacht des Staates / Kommentar von Ulrich Kraetzer zur Rigaer Straße 94

Berlin (ots) - Kurzform: Der Ansatz, das Haus Rigaer Straße 94 zu kaufen, istrichtig. Die bisherige Umsetzung ist mangelhaft. Denn die Kaufidee ist nun schonrund dreieinhalb Jahre alt. Seitdem mag der Senat zwar einiges unternommenhaben. Dem Ziel, das Haus zu erwerben, sind die Behörden aber keinen Schrittnähergekommen. Es ist eben alles schwierig, heißt es von Innensenator Geisel undaus der mit der Einfädelung des Geschäfts beauftragten Finanzverwaltung. Dasstimmt sogar. Denn der Eigentümer verbirgt sich hinter einem Firmengeflecht, daskaum zu durchschauen ist. Solange wir nicht wissen, wer die beim Kauf fließendenSteuergelder erhält, ist das Geschäft nicht vorstellbar, heißt es. Auch das istrichtig. Doch das festzustellen, reicht nicht. Geisel braucht einen Plan B. Dasist er den Polizisten schuldig. Das ist er den Anwohnern schuldig. ScheitertGeisel, bliebe die Rigaer Straße, was sie ist: ein Symbol für die Dreistigkeit,mit der Linksmilitante ihren Machtanspruch verfolgen. Und für die Ohnmacht desStaates.Der vollständige Kommentar: Polizisten werden mit Steinwürfen attackiert,missliebige Politiker Opfer von Hasstiraden im Internet, kritische Anwohner vorein "Kiezgericht" zitiert. In einem Satz: Die Zustände im Umfeld des vonLinksmilitanten genutzten Hauses in der Rigaer Straße 94 in Friedrichshain sinduntragbar. Sie sind zum Symbol geworden: für die Dreistigkeit, mit derLinksmilitante ihren Machtanspruch verfolgen - und für die Ohnmacht des Staates.Der rot-rot-grüne Senat will das Haus daher kaufen. Das bekräftigte InnensenatorAndreas Geisel (SPD) am Montag im Innenausschuss. Nicht etwa, umLinksextremisten eine dauerhafte Bleibe und ein Betätigungsfeld zu sichern. DiePolizei und andere Behörden sollen durch Umbauten vielmehr endlich ungehindertenZutritt erhalten. Man brauche geordnete Verhältnisse. Der Ansatz ist richtig.Die bisherige Umsetzung ist mangelhaft. Denn die Kaufidee ist nun schon runddreieinhalb Jahre alt. Doch seitdem mag der Senat zwar einiges unternommenhaben. Dem Ziel, das Haus zu erwerben, sind die Behörden aber keinen Schrittnähergekommen. Es ist eben alles schwierig, heißt es von Innensenator Geisel undaus der mit der Einfädelung des Geschäfts beauftragten Finanzverwaltung. Dasstimmt sogar. Denn der Eigentümer verbirgt sich hinter einem Firmengeflecht, daskaum zu durchschauen ist. Solange wir nicht wissen, wer die beim Kauf fließendenSteuergelder erhält, ist das Geschäft nicht vorstellbar, heißt es. Auch das istrichtig. Doch das festzustellen, reicht nicht. Geisel braucht einen Plan B. Dasist er den Polizisten schuldig. Das ist er den Anwohnern schuldig. ScheitertGeisel, bliebe die Rigaer Straße, was sie ist: ein Symbol für die Dreistigkeit,mit der Linksmilitante ihren Machtanspruch verfolgen. Und für die Ohnmacht desStaates.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53614/4535785OTS: BERLINER MORGENPOSTOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell