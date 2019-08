Ohne geht's nicht! - Ausbildung zum Ergotherapeuten (AUDIO)

Karlsbad (ots) -Anmoderationsvorschlag:Am 09. September treffen sich Gesundheitsexperten und Vertreterder Heilmittelbranche mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn inBerlin zum 2. Therapiegipfel. Dort werden sie unter anderem auch überden Fachkräftemangel und die für Ende 2019 geplante Reform derAusbildung in den sogenannten therapeutischen Gesundheitsfachberufendiskutieren. Oliver Heinze verrät Ihnen, worum es da genau geht.Sprecher: Zu den therapeutischen Gesundheitsfachberufen zählenneben Physiotherapie, Logopädie und Ergotherapie auch kleinereBerufsgruppen wie zum Beispiel die der Diätassistenten.O-Ton 1 (Julia Schirmer, 16 Sek.): "Was sie gemeinsam haben, ist,dass ihre rechtlichen Regelungen weder den aktuellen Standards nochden Vorgaben an eine zeitgemäße Ausbildung entsprechen. Dazu kommt,dass wir immer weniger werden. Es gibt inzwischen einen erheblichenFachkräfteengpass oder sogar Fachkräftemangel."Sprecher: Sagt Julia Schirmer vom Deutschen Verband derErgotherapeuten, kurz DVE, und erklärt, wie es so weit überhauptkommen konnte.O-Ton 2 (Julia Schirmer, 25 Sek.): "Die Hauptgründe liegen auf derHand. Erstens: Wir bekommen zu wenig Geld für unsere Arbeit.Zweitens: Die hohen Kosten für die Ausbildung, die in vielenBundesländern von den Lernenden immer noch selbst zu tragen sind. Diekaum vorhandenen beruflichen Aufstiegschancen - und außerdem ist einStudium, wie es für die Ergotherapie überall sonst in Europa üblichist, bisher nur an wenigen Hochschulen möglich Und es wird Zeit, dasssich das ändert."Sprecher: Deshalb hat der DVE die Politik aufgefordert, das längstüberholte Berufsgesetz sowie die Ausbildungs- und Prüfungsverordnungder Ergotherapeuten zu überarbeiten und der heutigen Zeitentsprechend anzupassen.O-Ton 3 (Julia Schirmer, 34 Sek.): "Unser Ziel ist, die Qualitätund die Attraktivität der Ausbildung zu erhöhen, um die bestehendenEngpässe am Arbeitsmarkt nachhaltig zu überwinden. Wir fordern diekostenfreie Ausbildung für alle unsere Lernenden in allenBundesländern. Wir möchten eine hochschulische Ausbildung für dieErgotherapie, wie sie überall auf der ganzen Welt, vor allem auch inEuropa üblich ist. Patienten haben das Recht auf eine Versorgung, diedem allgemeinen Stand der medizinischen Erkenntnisse entspricht! Dassteht genau so im Sozialgesetzbuch - und wir brauchen dieBedingungen, die uns das ermöglichen."Abmoderationsvorschlag:Mehr Infos dazu und wie eine gerechte und kostenfreie Ausbildungzum Ergotherapeuten in Zukunft aussehen könnte, finden Sie imInternet unter www.dve.info.Pressekontakt:Angelika ReineckeTel.: 033335 303033E-Mail: a.reinecke@dve.infoOriginal-Content von: Deutscher Verband der Ergotherapeuten e.V., übermittelt durch news aktuell