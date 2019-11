Osnabrück (ots) - Dem Mauerfall und dem Ende des Kalten Krieges ist es auch zuverdanken, dass es heute das Nationale Naturerbe gibt - eine Initiative desBundes, bei der die Regierung rund 156.000 Hektar vor allem ehemaligemilitärische Übungsflächen in West und Ost zu Naturschutzzwecken anBundesländer, Verbände oder Stiftungen übertragen hat. Das gemeinnützigeTochterunternehmen der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), das DBU Naturerbe,hat seit 2008 die Verantwortung für 71 Flächen bundesweit mit rund 70.000 Hektarübernommen. Anlässlich der Feierlichkeiten zu "30 Jahre Mauerfall" bezeichnetDBU-Generalsekretär Alexander Bonde die Liegenschaften als "Denkmäler desFriedens": "Dass die Bundesregierung die ehemaligen militärischen Übungsplätzeals Nationales Naturerbe ausweisen konnte, ist maßgeblich dem Friedensprozessder vergangenen Jahrzehnte zu verdanken. So können die Flächen als Raum derbiologischen Vielfalt erhalten werden."Ehemals militärisch genutzte Übungsplätze nun Teil des Nationalen NaturerbesIm wiedervereinigten Deutschland wurden viele ehemals militärisch genutzteÜbungsplätze der Bundeswehr sowie alliierter Streitkräfte und der ehemaligenNationalen Volksarmee der DDR nicht mehr gebraucht. Zudem musste geklärt werden,was mit dem ehemaligen innerdeutschen Grenzgebiet, dem Grünen Band, sowiefrüheren Braunkohletagebauen und Flächen aus dem DDR-Volksvermögen passierensollte. Sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland waren dort vielfach wichtigeRefugien wie etwa Sandmagerrasen oder Heiden für seltene Tier- und Pflanzenartenentstanden. Zudem waren die Militärflächen ähnlich wie die ehemaligenBraunkohletagebaue oft sehr groß und vergleichsweise wenig durch Straßen oderSiedlungen durchschnitten. Die Sicherung dieser naturschutzfachlich wertvollenBundesflächen wurde 2005 dann als "Nationales Naturerbe" erstmals imKoalitionsvertrag von CDU und SPD aufgenommen und in den folgendenLegislaturperioden weitergeführt. "Die Ausweisung der Flächen kennzeichnet einenMeilenstein in der Geschichte des deutschen Naturschutzes. Ohne dieWiedervereinigung und den Frieden in Europa hätte diese Natur in Deutschland imZweifel 156.000 Hektar weniger Raum", ist sich Bonde sicher.DBU Naturerbe: mehr Naturnähe in Wäldern und Pflege des OffenlandesDie DBU-Tochter übernahm seit 2008 vor allem ehemalige militärisch genutzteÜbungsplätze vom Bund in insgesamt zehn Bundesländern in Ost und West. Dabeiflankiert die Arbeit im DBU Naturerbe die Bemühungen der Bundesregierung: Bis2020 sollen insgesamt fünf Prozent der deutschen Waldfläche dauerhaft aus derforstlichen Nutzung herausgenommen werden. "Die Wälder im Nationalen Naturerbeleisten einen wesentlichen Baustein, um dieses Ziel zu erreichen", weiß Bonde.Im Naturerbe ginge es aber nicht nur darum, Natur Natur sein zu lassen. ImOffenland helfe das DBU Naturerbe, durch Pflege die Artenvielfalt zu schützen.In Zeiten intensiver Landwirtschaft seien halboffene Landschaften wieÜbergangsbereiche vom Wald zur Wiese selten geworden, als "Hotspots derBiodiversität" aber besonders wertvoll.Hinweis an die Redaktionen: Ergänzend zu dieser Pressemitteilung haben wir unterhttps://www.dbu.de/123artikel38453_2618.html ein Interview mit einemBundesförster veröffentlicht, der seit knapp 35 Jahren den ehemals militärischgenutzten und heute zum DBU Naturerbe gehörenden Authausener Wald in Sachsenbetreut.Pressekontakt:Franz-Georg Elpers- Pressesprecher -Katja BehrendtJessica BodeKontakt DBUAn der Bornau 249090 Osnabrück0541|9633-5210171|3812888presse@dbu.dewww.dbu.deOriginal-Content von: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), übermittelt durch news aktuell