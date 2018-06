Ohne Teamarbeit geht es nicht (FOTO)

--------------------------------------------------------------Jetzt mitmachenhttp://ots.de/K1lG88--------------------------------------------------------------Berlin (ots) -Für neun von zehn Beschäftigten ist Arbeit im Team für dieJobzufriedenheit maßgeblich | Mit der Mitsing-Aktion "Klingt nachTeamwork" legt das Wissenschaftsjahr 2018 den Fokus auf kollegialeZusammenarbeitTeamarbeit, kollegiale Atmosphäre sowie gegenseitige Unterstützungsind für fast 90 Prozent der Beschäftigten in Deutschlandentscheidend, um sich am Arbeitsplatz wohlzufühlen. Dies ergab eineaktuelle repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civeyim Auftrag des Wissenschaftsjahres 2018. Zwei Drittel der Befragtenglauben außerdem, dass sich gemeinsame Aktivitäten mit Kolleginnenund Kollegen positiv auf den Teamzusammenhalt auswirken. ImWissenschaftsjahr 2018 - Arbeitswelten der Zukunft wird in diesemSommer die bundesweite Aktion "Klingt nach Teamwork" ins Lebengerufen. Die Wissenschaftsjahre werden vom Bundesministerium fürBildung und Forschung gefördert.Ziel der Aktion ist es, Kolleginnen und Kollegen zumgemeinschaftlichen Singen zusammenzubringen und die Bedeutung vonEmpathie, kollegialer Zusammenarbeit und persönlicher Inspiration inder Arbeitswelt in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. "OhneTeamarbeit geht nichts. Das wird auch in den Arbeitswelten derZukunft so bleiben. Mehr denn je kommt es auf gute Zusammenarbeitüber alle Generationen hinweg an. In den Unternehmen ist es wichtig,dass die Digital Natives und die Erfahrungsträger im Team gutzusammenarbeiten und sich mit Respekt begegnen. Dann stimmt auch dieLeistung und die Arbeit macht Freude, was sich sogar im gemeinsamenSingen ausdrücken kann", sagt Bundesforschungsministerin AnjaKarliczek.Kollegiale Zusammenarbeit und Teamzusammenhalt spielen für vieleBeschäftigte bundesweit eine entscheidende Rolle: Im Rahmen derCivey-Umfrage unter mehr als 3.800 Beschäftigten gaben fast neun vonzehn Befragten (87 Prozent) an, dass die Zusammenarbeit mitKolleginnen und Kollegen wichtig bis sehr wichtig für ihreZufriedenheit am Arbeitsplatz sei. Mehr als zwei Drittel (67 Prozent)glauben, dass sich gemeinsame Aktivitäten im Team positiv auf denkollegialen Zusammenhalt auswirken. Und 61 Prozent ist es wichtig, ineinem Unternehmen zu arbeiten, das Angebote für den Teamzusammenhaltschafft.Bis Ende September sind bundesweit Menschen dazu eingeladen, sichmit ihren Kolleginnen und Kollegen zu Gesangsteams zusammenzufinden,gemeinsam ein Lied zu singen und ihren Beitrag ab Juli unterwww.KlingtNachTeamwork.de hochzuladen. Die Gesangsbeiträge werden imOktober von einer Jury in verschiedenen Kategorien wie "Derungewöhnlichste Ort" oder "Die spannendste Konstellation" bewertet.Zudem stimmt die Online-Community über den Publikumsliebling ab.Zusätzlich werden im Laufe der Aktion Expertinnen und Experten, unteranderem aus der Arbeitswissenschaft, der Soziologie sowie derArbeitsmedizin und -psychologie, auf www.KlingtNachTeamwork.de zumaktuellen Stand der Forschung berichten.Pressekontakt:Redaktionsbüro Wissenschaftsjahr 2018 - Arbeitswelten der ZukunftLuise Wunderlich | Oliver WolffGustav-Meyer-Allee 25 | Gebäude 13/5 | 13355 BerlinTelefon: +49 30 818777-164Telefax: +49 30 818777-125presse@wissenschaftsjahr.dewww.wissenschaftsjahr.de | www.KlingtNachTeamwork.deOriginal-Content von: Wissenschaftsjahr 2018 - Arbeitswelten der Zukunft, übermittelt durch news aktuell