Ohne Rückenschmerzen in die Gartensaison starten (FOTO)

Bremervörde (ots) -Die Sonne scheint öfter, die Tage werden länger und dieTemperaturen steigen: Endlich kommt der Frühling. Auch Flora undFauna im heimischen Garten erwachen zum Leben. Der Startschuss füralle Gartenfreunde: Es wird wieder umgegraben, gepflanzt undgestutzt. Bald benötigt auch der Rasen einen neuen Schnitt. Doch oftführen Fehlhaltungen und Überlastung bei der Gartenarbeit zuRückenproblemen. Die gute Nachricht: Solche Beschwerden lassen sichdurch umsichtiges Arbeiten mit Unterstützung durch ergonomischeGartengeräte verhindern. Verbraucher erkennen besondersrückenfreundliche Produkte am Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken(AGR) e. V.Fast eineinhalb Stunden am Tag verbringen Gartenbesitzer imJahresdurchschnitt mit Gartenarbeit. Zu oft verweilen sie dabeijedoch in ungünstigen Körperhaltungen, wenn sie etwa im Blumenbeetknien oder sich unter tief hängende Sträucher bücken, um auch dasletzte Unkraut zu erwischen. Doch auch im Stand wird der Körperoftmals zu einseitig belastet, beispielsweise bei der Entsorgung vonGartenabfällen. Ein Kübel mit abgestorbenen Ästen und nassem Graswiegt schnell über zehn Kilogramm - das geht auf den Rücken. Oftmalssind auch die Gartengeräte selbst viel zu schwer oder nötigen denHobbygärtner zu unnatürlichen und schädlichen Körperhaltungen.Leidtragend hierbei sind Wirbelsäule, Muskeln und Gelenke. Die Folge:Verspannungen, Rücken- und Gelenkschmerzen.Die Wahl der richtigen GeräteImmer mehr Gartenfreunde wünschen sich deshalb ergonomischeGartengeräte, die die Arbeit im Grünen erleichtern und den Körperentlasten. Besonders rückenfreundliches Werkzeug erkennt man amGütesiegel der Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. Die wichtigstenEigenschaften: Es passt sich den individuellen Bedürfnissen desNutzers an und sein geringes Gewicht ermöglicht eine entspannte undeinfache Handhabung. Die AGR-zertifizierten Elektro-Gartengeräte vonBosch erfüllen diese beiden Voraussetzungen vorbildlich.Mit guter Haltung Rasen mähen und trimmenDer aufrechte Gang gilt als charakteristischstes Merkmal desmodernen Menschen. Das Rasenmähen hingegen ist oft ein Schritt zurückin die Steinzeit. Häufig sorgen zu kurze Griffe für eine ungesunde,gebückte Haltung des Nutzers. Oder der Griff ist so hoch, dass dieHände ihn auf Brusthöhe umschließen. Zudem lässt der Lenker nur eine,auf Dauer monotone, Griffhaltung zu. Besonders rückengerechte, vonder Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. zertifizierte Mäher müssenstrenge Anforderungen erfüllen. Sie benötigen einenhöhenverstellbaren Griff der unterschiedliche Griffpositionen füreine rückengerechte, gelenkentlastende Nutzung zulässt. Notwendig istauch, dass alle Bedienelemente gut und einfach zu handhaben sind.Zudem ist es Pflicht, dass sich der Mäher problemlos manövrierenlässt und leicht zu tragen ist - möglichst beidhändig vor dem Körper.Die Rasenmäher der Serie "Rotak" von Bosch erfüllen diese Kriterienund tragen deshalb das AGR-Gütesiegel.Grashalme, die beim Rasenmähen an den Rändern zu Terrasse undKräuterschnecke stehen bleiben, werden oft mit einem Rasentrimmerentfernt. Diese Geräte machen es überflüssig, mit einer Scherebewaffnet immer wieder die Hocke zu gehen, sind jedoch oft sehrschwer. AGR-zertifizierte Rasentrimmer mit Elektroantrieb (Akku undKabel) von Bosch haben ein geringes Gewicht und lassen sich aufunterschiedliche Körpergrößen einstellen. So ermöglichen sie einermüdungsfreieres Arbeiten ohne Mehrbelastung des Schultergürtels.Zudem besitzen sie ergonomisch geformte und verstellbare Handgriffe.Eine ausgewogene Balance, die Möglichkeit der Anbringung vonStützrädern und ein drehbarer Rotorkopf für schwer erreichbareStellen gewährleisten zudem eine physiologische Handhabung. Außerdemsind alle Bedienelemente leicht zu erreichen.Auf die Hecke, fertig, losViele Grundstücke in Deutschland sind von hohen Hecken umgeben,die ein hohes Maß an Privatsphäre bieten. Der Nachteil: So ein grünerSchutzwall benötigt viel Pflege. Mehrmals im Jahr muss er in Formgestutzt werden. Um Zeit zu sparen, greifen viele Heckenbesitzer zumotorbetriebenen Heckenscheren, die jedoch oft sehr schwer sind.Zahlreiche Elektro-Heckenscheren von Bosch tragen das AGR-Gütesiegel.Ihr geringes Gewicht, die Möglichkeit unterschiedlicherHaltepositionen, die Bedienbarkeit der Schalter in jederGriffposition, ihre physiologische Handhabung, die waagerechteBalance durch optimale Schwerpunktlage und der durchsichtigeHandschutz brachten diesen Heckenscheren das AGR-Gütesiegel ein.Weitere Informationen unter www.agr-ev.de/garten.Über die AGRSeit mittlerweile über 20 Jahren widmet sich die Aktion GesunderRücken der Prävention und Therapie der VolkskrankheitRückenschmerzen. Wichtiger Teil der Arbeit ist die Vergabe desAGR-Gütesiegels "Geprüft und empfohlen", das an nachweislichbesonders rückengerechte Alltagsgegenstände verliehen wird.Weiterführendes Informationsmaterial sowie aktuelle Broschüren undBücher finden Sie online unter: www.agr-ev.de/patientenmedien. Kurz und bündig
Damit die Frühlingsgefühle bei der Arbeit im Garten nicht von
einem verspannten, schmerzenden Rücken zunichte gemacht werden, ist
eine gesunde Körperhaltung und eine schonende, gleichmäßige Belastung
sehr wichtig. Während herkömmliche Gartengeräte Fehlhaltungen und
Überlastungen provozieren, sorgen ergonomische Helfer mit dem
Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken e. V. für rückengerechtes
Arbeiten im heimischen Grün.