Ohne Papierkram zum Online-Kredit / Schnell, sicher, zeitgemäß: OYAK ANKER Bank GmbH bietet volldigitalen Vertragsabschluss / Verbraucherfreundliche eSignatur ersetzt händische Unterschrift

Frankfurt (ots) - Ein Kreditvertrag braucht eine Unterschrift -diese Regelung machte es Verbrauchern bislang schwer, Kreditevollständig digital aufzunehmen. Diese Zeiten sind jetzt vorbei: Mitder Qualifizierten Elektronische Signatur (QES) können Verträge überVerbraucherdarlehen sicher und rechtsgültig digital unterschriebenwerden. Ein besonders einfaches Verfahren für die digitaleUnterschrift bietet die OYAK ANKER Bank GmbH ihren Kunden ab sofortin Kooperation mit der WebID Solutions GmbH an.Kreditangebote suchen und vergleichen, Kontakt zumFinanzdienstleister aufnehmen, Unterlagen austauschen - all daskönnen Verbraucher heutzutage bequem und schnell per Interneterledigen. Doch für den eigentlichen Vertragsabschluss ist dieSchriftform gesetzlich vorgeschrieben. Das hieß bisher: zurück in dieWelt des Papiers. Kreditvertrag ausdrucken, eigenhändigunterschreiben, eintüten, auf den Postweg geben - und dann erstmalabwarten. Ein umständliches und langwieriges Verfahren, das dieErrungenschaften der Digitalwirtschaft ausbremst.Als zeitgemäße Alternative erlaubte die EU mit dereIDAS-Verordnung vom 1. Juli 2016 an die Verwendung einer sogenanntenQualifizierten Elektronische Signatur zur Unterzeichnung digitalerVerträge. Die ersten Anwendungen dafür konnten sich am Markt aber nurwenig durchsetzen, denn der Verbraucher musste sich dafür spezielleHard- und Software anschaffen.Per Webcam in wenigen Minuten zur digitalen UnterschriftEine einfache Lösung für den digitalen Vertragsabschluss bietetjetzt die OYAK ANKER Bank GmbH an. Kunden, die ihre Identität perWebcam im Rahmen der Videolegitimation mit ihrem Personalausweis oderReisepass bestätigen, können sich anschließend eine QualifizierteElektronische Signatur (QES) für den Kreditvertrag ausstellen lassenund den Abschluss mit Hilfe einer Transaktionsnummer (TAN)bestätigen. Anschließend können sie die einzureichenden Unterlagenüber den Upload Service der OYAK ANKER BANK GmbH übermitteln.Dieser Vorgang nimmt nur wenige Minuten in Anspruch und verkürztsomit den Kreditprozess. Der Kunde benötigt dafür neben seinemgültigen Ausweisdokument lediglich einen Zugang zum Internet mitKamera und Mikrofon (PC, Notebook, Tablet, Smartphone) sowie einMobiltelefon zum Empfang der TAN per SMS. Als Software reicht einStandard-Internetbrowser wie zum Beispiel Firefox, Chrome oderExplorer. Alternativ kann auch die kostenfreie undbenutzerfreundliche WebIdent-App von WebID Solutions GmbH verwendetwerden.Digitale Technik für die Kunden optimal nutzen"Die Kunden möchten heutzutage alle Vorteile der modernen Techniknutzen und einen Kreditvertrag online schnell und sicherabschließen", sagt Ümit Yaman, Geschäftsleiter der OYAK ANKER BankGmbH. "Nur wer auch einen vollständigen digitalen Vertragsabschlussanbietet, wird den Erwartungen der Verbraucher im digitalen Zeitaltergerecht. Die einfache Handhabung bei höchster Sicherheit macht dabeidas WebID-Verfahren für uns und unsere Kunden zur optimalen Lösungfür Online-Verbraucherkredite."Über die OYAK ANKER Bank GmbHDie 1958 in Koblenz gegründete OYAK ANKER Bank GmbH bietet unteranderem Konsumentenkredite und Geldanlageprodukte an. In denvergangenen Jahren wurde die Bank mehrfach, auch von der StiftungWarentest, für ihre Qualität und die hervorragenden Konditionen ihrerProdukte ausgezeichnet. 2018 gehört die OYAK ANKER Bank GmbH zumdritten Mal zu den Preisträgern des Zins-Awards.Die an den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscherBanken e.V. angeschlossene OYAK ANKER Bank GmbH mit Hauptsitz inFrankfurt am Main ist seit über 50 Jahren auf dem deutschen Marktvertreten. Sie zeichnet sich durch eine bedarfsgerechteAngebotspalette im Kredit- und Geldanlagebereich sowie ihreindividuellen Lösungen für Privatkunden aus.Pressekontakt:OYAK ANKER Bank GmbHFrau Fatma TopcuDepartment HeadRetail Marketing & Public RelationsTel: 069 2992297-172E-Mail: presse@oyakankerbank.deOriginal-Content von: OYAK ANKER Bank GmbH, übermittelt durch news aktuell