Ohne Musik wäre die Gesellschaft längst kollabiert / 25. Musikschulkongress des Verbandes deutscher Musikschulen in Berlin (FOTO)

Berlin (ots) -Mit dem bejubelten Konzert des Opernkinderorchesters Berlin undRolando Villazón in der Staatsoper Unter den Linden ist am 19. Mai2019 der 25. Musikschulkongress des Verbandes deutscher Musikschulen(VdM) in Berlin zu Ende gegangen. 1.500 Teilnehmer nutzten drei Tagelang im bcc Berlin Congress Center das breit gefächerteKongressprogramm unter dem Motto "Musik teilen - Menschen gewinnen!"mit über 60 Fortbildungsveranstaltungen, Diskussionsforen undPlenumsvorträgen zu aktuellen musikpädagogischen undbildungspolitischen Themen."Die Gesellschaft wäre wahrscheinlich längst kollabiert, wenn wirnicht Musik hören und machen würden", sagte der internationalrenommierte Soziologieprofessor Hartmut Rosa in seinem Plenumsvortrag"Musik als zentrale Resonanzachse in unserem Leben". "Musik schafftes wie nichts anderes, eine Resonanzachse zwischen Innerem undÄußerem zu schaffen", daher habe die umfassende Musikalisierung derGesellschaft einen Sinn, betonte Rosa. Bezogen auf die vier Achsender Resonanz - sozial, material, existential sowie die Selbstresonanzdes Subjekts, erklärte er: "Musik stiftet eine vertikaleResonanzachse, weil sie meine Seele berührt, und aktiviert alle vierResonanzachsen. Musik kann leisten, sich berühren zu lassen, ohne dieAngst, verletzt zu werden." Dabei verwies er auf die Aufgabe jedenUnterrichts, in Kindern etwas "zum Sprechen, zum Klingen zu bringen",da es nur so zu Resonanz, ansonsten aber zu Entfremdung komme.Im zweiten Plenumsvortrag sprach der MusikpädagogikprofessorUlrich Mahlert über "Lebenskunst als Aufgabe vonMusikschullehrenden". "Wichtig ist die ständige Sensibilisierungunserer eigenen Wahrnehmungsmöglichkeiten und bekannte Dinge mitneuen Augen zu sehen", sagte Mahlert. Dies sei auch eine Empfehlungfür das eigene Üben."Die Musikschulpädagogen stellen sich höchst engagiert denVeränderungen und neuen Herausforderungen in der Bildungslandschaft.Dazu konnte der Musikschulkongress mit seinem umfangreichen undvielfältigen Fachangebot beitragen", zog der Bundesvorsitzende desVdM, Ulrich Rademacher, ein Resümee des Kongresses: "In allenArbeitsgruppen war eine hoch motivierte Mitarbeit der Pädagogen zuspüren. Begeistert hat alle Kongressteilnehmer das hervorragendemusikalische Rahmenprogramm, das die Berliner Musikschulen mitzahlreichen exzellenten Beiträgen ihrer Ensembles gestalteten. DerBerliner Musikschulkongress hat Perspektiven für einezukunftsweisende musikpädagogische Arbeit aufgezeigt", so Rademacher.Nach der großen musikalische Revue "Berlin bleibt doch Berlin" zurEröffnung des Musikschulkongresses und der "Bigband Night" mit dreipreisgekrönten Bigbands Berliner Musikschulen, feierten unter demMotto "Klingender Alex" am 18. Mai 2019 alle zwölf BerlinerMusikschulen den "Tag der Berliner Musikschulen" mit einemumfangreichen Programm auf dem Alexanderplatz. "Es war gut, dieLeistungsfähigkeit der Berliner Musikschulen ins öffentliche ZentrumBerlins zu tragen", erklärte Udo Krzyzynski, Koordinator der BerlinerMusikschulen zum Musikschulkongress.Der Musikschulkongress in Berlin wurde veranstaltet inZusammenarbeit mit der Berliner Senatsverwaltung für Kultur undEuropa und den zwölf Berliner Musikschulen. Gefördert wurde derKongress vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen undJugend und der Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Europa.Weitere Informationen zum Musikschulkongress unterwww.musikschulkongress.de.Presseservice: Honorarfreie Fotos können Sie unterhttp://ots.de/hWYavl abrufen.Pressekontakt:Claudia WannerVerband deutscher Musikschulen e.V.Telefon 0228/95706-21mobil 0171-7364487presse@musikschulen.deOriginal-Content von: Verband deutscher Musikschulen, übermittelt durch news aktuell