"Ohne Müll - Kerstin will es schaffen": Neue Serie zu müllfreiem Leben / Ab 3. September bei Deutschlandfunk Nova, als Podcast und Video

Berlin (ots) - Ein Leben ohne Müll? Deutschlandfunk Nova fragt ineiner neuen Reihe nach, ob und wie das im Alltag gehen soll.Reporterin Kerstin Ruskowski berichtet ab 3. September in einersechsteiligen Reihe und im Youtube-Kanal von Deutschlandfunk Novaüber ihre Erfahrungen mit einem müllfreien Leben - und über dessenGrenzen.Plastik verschmutzt unsere Strände, es treibt durch die Meere, estötet Fische und Seevögel - im Jahr 2018 dürfte allen klar sein: Wirhaben ein Müllproblem. Die Industrie ist gefragt, die Politik istgefragt, aber vor allem ist jede und jeder Einzelne gefragt: mehrwiederverwerten, weniger Plastikverpackungen, kurz innehalten, bevordas zehnte Paar Jeans oder das zwanzigste Paar Schuhe gekauft wird.Deutschlandfunk Nova geht in "Ohne Müll - Kerstin will es schaffen"noch einen Schritt weiter und berichtet über die Zero-Waste-Bewegung.Deren Anhänger versuchen, jeglichen Müll ganz aus ihrem Leben zuverbannen."Ohne Müll - Kerstin will es schaffen"Ab 3. September immer montags ab 21.00 Uhr in der Sendung "Ab 21"von Deutschlandfunk Nova, als Podcast auf deutschlandfunknova.de undals Video im Youtube-Kanal von Deutschlandfunk Nova - in gekürzterForm auch auf Twitter und Facebook.Alle Themen gebündelt ab 3. September aufwww.deutschlandfunknova.de/serien/ohne-muell-kerstin-will-es-schaffenDeutschlandfunk Nova ist das junge Programm von Deutschlandradio,werbefrei und bundesweit über DAB+, Kabel, Satellit, App und im Netzzu hören. Das Angebot steht seit 2010 für unabhängigen Journalismus,Ansprache auf Augenhöhe und anspruchsvollen Pop abseits desMainstreams. Für die junge Zielgruppe relevante Inhalte vonAlltagsthemen bis Zukunftsfragen werden dabei mit demDeutschlandradio-Qualitätsanspruch aufgearbeitet und präsentiert.