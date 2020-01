Ohne Gefahr genießen (FOTO)

Bonn (ots) - Entgegen der gefühlten Angst vieler Deutscher vor unerlaubtenRückständen in Lebensmitteln, sprechen die jährlichen Ergebnisse des NationalenRückstandskontrollplans eine andere Sprache. Die Anzahl nicht vorschriftsmäßigerRückstandsbefunde bleibt weiterhin sehr gering. Nie zuvor waren Lebensmittel sosicher wie heute.Die Studie "Ängste der Deutschen", durchgeführt von der R+V Versicherung im Jahr2018 hat gezeigt, dass 55 Prozent der Deutschen Angst vor Schadstoffen inLebensmitteln haben. Eine Umfrage des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR)im gleichen Jahr ergab, dass 50 Prozent der Konsumenten der Meinung sind, dassder Staat konkrete Maßnahmen wie Verbote und Beschränkungen ergreifen sollte, umdie Verbrauchervor gesundheitlichen Risiken zu schützen.Unbegründete ÄngsteDies ist erstaunlich. Denn die regelmäßigen behördlichen Untersuchungen zeigenjedes Jahr aufs Neue, dass die Angst unbegründet ist. Umfassende undvertrauenswürdige Berichte wie der Nationale Rückstandskontrollplan desBundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) werdenscheinbar nur wenig als Informationsquelle genutzt. Dabei bestätigen diepositiven Ergebnisse der seit 1989 regelmäßig durchgeführten Untersuchungen,dass Lebensmittel tierischen Ursprungsohne Sorgen verzehrt werden können. DieBelastungen mit unerwünschten Stoffen bei Fleisch, Milch, Eiern oder Honigtendieren konstant gegen Null.Wie entstehen MRLs?Regelmäßig untersucht werden auch Rückstände von Tierarzneimitteln.Nachweiseoberhalb festgelegter Rückstandshöchstmengen (maximum residue limit,MRL) liegen unverändert niedrig, überwiegend sogar im Promillebereich. MRLssetzen sich zusammen aus zwei Werten: erstens aus der Dosis ohne beobachteteschädliche Wirkung (NOAEL) und zweitens aus der zulässigen täglichenAufnahmemenge (ADI). Beide Werte erhalten jeweils noch einmalSicherheitszuschläge um das Zehnfache. Im letzten Schritt wird der ADI-Wert aufdie verschiedenen tierischen Lebensmittel verteilt und ein individueller MRLWert festgelegt.Höchste "Sicherheitsstufe"Aufgrund der eingebauten Sicherheitsfaktoren bei der Bestimmung derRückstandhöchstmenge kann sich abhängig vom Wirkstoff ergeben, dass ein Menschein Leben lang jeden Tag rd. 45 kg Muskelfleisch, d.h. um die 160 Schnitzel oderüber hundert Liter Milch, ja bis zu 7.500 Liter Milch trinken müsste, umüberhaupt an relevante Rückstandsgehalte heranzukommen.In der Summe aller Proben und unerwünschten Stoffe, einschließlich Kontaminantenlag der Anteil der Rückstandsbefunde oberhalb der festgelegten Höchstgehalte imJahr 2017 bei 0,66 Prozent. Die Befunde für Tierarzneimittel lagen noch weitdarunter und variierten für Proben von Rind, Schwein und Geflügel zwischen 0,01und 0,15 Prozent.Höchster Standard auch auf EU-EbeneAuch auf europäischer Ebene bewegen sich die Rückstände von Tierarzneimittelnauf niedrigem Niveau. Zu diesem Ergebnis kommt der Rückstandsbericht 2017 derEuropäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA). Mit 0,35 Prozent derProben über den zulässigen Höchstgehalten lag die Rate auf vergleichbarem Niveauwie in den Vorjahren.https://www.bft-online.de/pressemitteilungen/ohne-gefahr-geniessen/Abdruck Text und Foto (nur in Verbindung mit dieser Meldung) honorarfrei beiQuellenangabe.Weitere Informationen:Bundesverband für Tiergesundheit e.V.Dr. Sabine Schüller, Schwertberger Str. 14,53177 Bonn,Tel. 0228 / 31 82 96, E-Mail: bft@bft-online.de, www.bft-online.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/76750/4500461OTS: Bundesverband für Tiergesundheit e.V.Original-Content von: Bundesverband für Tiergesundheit e.V., übermittelt durch news aktuell