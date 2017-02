Ohne Cisco Systems läuft gar nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Cisco Systems":

letzte Woche überschlugen sich die Nachrichten bei Cisco Systems. Denn obwohl der weltweit führende Entwickler und Hersteller von High-Performance-Multimedia- und Multiprotokoll- Internetworking-Produkten für Computer-Netzwerke dick im Geschäft ist, muss auch hier auf Veränderungen reagiert werden und nun sogar mit Entlassungen gearbeitet werden. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche Cisco und dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Ohne Cisco läuft es nicht! Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Denn ob Filme auf dem Smartphone oder Streaming über Netflix, ohne Profi-Hardware aus dem Hause Cisco funktioniert das nicht. Denn die Produkte von Cisco sorgen dafür, dass Datenmengen effektiv verteilt und bestehende Leitungen ausgenutzt werden. Zudem bietet die Aktie eine nicht unerhebliche Dividende von 3,1%.

Die Cisco-Produkte! Die Produkte, vor allem Router und Switches, decken eine große Bandbreite an End-to-End Netzwerk-Hardware, Software und Services ab. Zu den Cisco-Kunden gehören Telefongesellschaften, Internet- Service-Anbieter, Energieversorger, der Staat und auch kleine bis mittelständische Unternehmen.

Die Zahlen! Im 1. Quartal 2017 konnte das Unternehmen die Markterwartungen zwar leicht übertreffen, doch der Gewinnausblick enttäuschte. Schließlich macht dem Netzwerkausrüster gerade das Traditionsgeschäft mit Routern zu schaffen, Ein Umsatzrückgang um 2,6% auf 12,35 Mrd $ musste verkraftet werden, bei den Routern lag das Umsatzminus sogar bei 7%. Der Gewinn ging von 2,43 auf 2,32 Mrd $ zurück. Im operativen Geschäft konnte Cisco einen positiven Cashflow von 2,7 Mrd $ verzeichnen, also einen leichten Rückgang um 1%. Die liquiden Mittel lagen zum Quartalsende bei rund 71 Mrd $.

Neuausrichtung! Der Ausblick für das laufende Quartal konnte nicht überzeugen, denn der Konzern steckt zurzeit im Umbau hin zum Softwarebereich und zu Sicherheitslösungen. Die Cloud, das Internet der Dinge und Cybersecurity sollen künftig im Fokus stehen. Deshalb werden wohl auch 5.500 der mehr als 70.000 Mitarbeiter entlassen und man muss mit Vorsteuerbelastungen von 411 Mio $ durch die Umstrukturierung umgehen.

Kann Cisco sich mit dieser Strategie behaupten und kann das Unternehmen sich mit der geplanten Investition von 4,0 Mrd $ in Mexiko weiter gut aufstellen? Wir bleiben für Sie dran.

