Ohne Braunkohle keine sichere Energieversorgung - Heimischer Rohstoff wird noch Jahrzehnte gebraucht / Braunkohlentag 2018 in Halle/Saale

Halle (ots) - "Die heimische Braunkohle ist für eine sichereEnergieversorgung in Deutschland noch auf Jahrzehnte unverzichtbar",betonte Dr. Helmar Rendez, neuer Vorstandsvorsitzende des DeutschenBraunkohlen-Industrie-Vereins (DEBRIV), auf dem diesjährigenBraunkohlentag in Halle/Saale. Dr. Rendez wies darauf hin, dass dievorzeitige Stilllegung von weiteren Braunkohlenkraftwerkengravierende Auswirkungen auf Service- und Zulieferer-Unternehmen undganze Wirtschaftsregionen haben würde. Denn: "Ein veränderterBrennstoffbedarf der Kraftwerke verändert den Tagebaubetrieb und hatAuswirkungen auf die Planungs- und Genehmigungsbedingungen in denRevieren mit weitreichenden Folgen für Kommunen und Regionen." Esstehe deshalb außer Zweifel, dass der politisch gewollteStrukturwandel in den Revieren in Zusammenarbeit mit denBraunkohlenunternehmen verlässlichere Chancen hat, als ohne eineBeteiligung der Menschen und Unternehmen, die hier seit Jahrzehntenwohnen und in der Braunkohle arbeiten.Dr. Rendez verwies darauf, dass die Bundesregierung bei ihrenenergiepolitischen Entscheidungen wieder stärker dasenergiewirtschaftliche Zieledreieck aus Versorgungssicherheit,Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz betonen müsse. Ferner müsse sieihre Zusicherung einlösen, Strukturbrüche in den Regionen zuvermeiden.Bislang, so der DEBRIV, sei völlig unklar, wie die politischenEnergiewende-Ziele einer Senkung der nationalenTreibhausgasemissionen bis 2030 um 55 Prozent im Vergleich zu 1990und eines Anteils erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch auf65 Prozent mit den Anforderungen einer sicheren und bezahlbarenStromversorgung in Einklang zu bringen seien. Hier müsse auch dieKommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" bei dergeplanten Folgenabschätzung der von ihr diskutierten MaßnahmenLösungen aufzeigen.Dr. Rendez: "Klar ist, dass die Braunkohle zuverlässig Strom undWärme liefert, wohingegen die Erneuerbaren auf absehbare Zeit nochnicht in der Lage sein werden, die Verbraucher jederzeit und sichermit Strom zu versorgen sowie für die Sicherheit und Stabilität derNetze zu sorgen.""Die vier Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Sachsenund Sachsen-Anhalt, in denen gegenwärtig Braunkohle gefördert wird,zeigen, wie man eine zuverlässige Energiepolitik gestaltet", betonteDr. Rendez. "Stimmen der Vernunft werden in den kommenden Wochen mehrdenn je gebraucht", erklärte der neue DEBRIV-Vorstandvorsitzende mitBlick auf die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission fürWachstum, Strukturwandel und Beschäftigung sowie die Neuausrichtungder nationalen Energie- und Klimapolitik.Pressekontakt:Uwe MaaßenDEBRIV - Bundesverband BraunkohleAuenheimer Str. 2750129 BergheimT +49 (0)2271 99577 (0) 34Uwe.Maassen@braunkohle.deOriginal-Content von: DEBRIV - Dt. Braunkohlen Industrie Verein, übermittelt durch news aktuell