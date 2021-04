Ohio: Cannabis boomt!

Mit der wachsenden Zahl von medizinischen Cannabis-Patienten in Ohio hat der Staat beschlossen, die Zahl der medizinischen Marihuana-Apotheken im nächsten Jahr mehr als zu verdoppeln, berichtet The (Cincinnati) Enquirer.

Das Ohio Board of Pharmacy genehmigte die Erweiterung am Montag, so dass sich Unternehmen in diesem Sommer um 73 neue Dispensary-Lizenzen bewerben können, was die Gesamtzahl auf 130 im ganzen Bundesstaat erhöht.

