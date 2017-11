München (ots) -Neue Geschichten mit und über Deutschlands wahrscheinlichbekannteste Glamour-Familie- Carmen bricht sich den Zeh und Robert spielt den Arzt- Montag, 06. November 2017, um 20.15 Uhr bei RTL IIUm ihren Gatten nicht zu wecken, ist Carmen nachts ohne Lichtdurch die Villa gelaufen. Das Ergebnis: Ein gebrochener Zeh und großeSchmerzen. Da aber nicht mehr viel Zeit bleibt, bis ihre Reise aufdie Philippinen losgeht, übernimmt "Doktor Robert" das Eingipsen vonCarmens Fuß kurzerhand selbst. Schnell das nötige Equipment in derApotheke besorgt und schon kann es losgehen. Doch reichen Robertsmedizinische Kenntnisse wirklich aus, um den Fuß seiner Liebstenerfolgreich einzugipsen?Durch einen schmerzverzerrten Schrei wacht Robert auf: Carmen istim Dunkeln gegen den neuen Schrank gelaufen und hat große Schmerzen.Das Kofferpacken für die Philippinen muss warten, denn es geht sofortab zum Röntgen. Der Befund ist eindeutig: Carmens Zeh ist gebrochen.Um die große Reise so kurzfristig nicht absagen zu müssen, willRobert den Zeh seiner Frau in Eigenregie eingipsen. Theoretischklappt das auch ganz gut, nur kann Carmen mit dem Endergebnis nichtlaufen. Sie ist verzweifelt.Sinn und Zweck der Reise auf die Philippinen: Robert will sicheinen Traum erfüllen und Inselbesitzer werden. Die Bilder aus Fernostversprechen eine traumhafte Kulisse für ein Resort. Doch nach fast 24Stunden beschwerlicher Reise kündigt sich ein Taifun in Manila an.Nicht nur die frisch renovierte Indigo Star wird dabei inMitleidenschaft gezogen, auch ihre Bewohner werden ordentlichdurchgeschüttelt."Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!":Montag, 06. November 2017, um 20:15 Uhr bei RTL IIPressekontakt:RTL II KommunikationMartin Blickhan089 - 64 185 6500martin.blickhan@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell