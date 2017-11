Oh du fröhliche Schnäppchenzeit: Erfolgreichste Cyber Monday Woche aller Zeiten auf Amazon.de (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Luxemburg (ots) -Festtagsstimmung auf Amazon.de: Die Cyber Monday Woche 2017 botKunden in der Vorweihnachtszeit mehr Angebote als je zuvor. Was imNovember 2010 in Deutschland mit 30 Produkten am Cyber Monday aufAmazon.de begann, ist mittlerweile eine ganze Woche voller günstigerPreise. 55.000 Blitzangebote und Angebote des Tages aus nahezu allenKategorien von Amazon und seinen Händlerpartnern sorgten dieses Jahr8 Tage lang für ein entspanntes Shoppingerlebnis.Die beliebtesten Produkte waren in diesem Jahr der Fire TV Stickmit Alexa-Sprachfernbedienung und der Echo Dot. Darüber hinauskauften Kunden auf Amazon.de während der Cyber Monday Woche unteranderem:- Über 4,9 Millionen Produkte aus dem Bereich Küche und Haushalt- Über 3,2 Millionen Spielwaren- Über 2,6 Millionen Artikel aus dem Bereich Bekleidung- Über 1,5 Millionen Drogerieartikel- Über 1,1 Millionen Artikel aus dem Bereich Elektronik- Über 1 Million Lebensmittel- Mehrere zehn Millionen Artikel von Marketplace-VerkäufernKunden, die immer noch auf der Suche nach besonders günstigenWeihnachtsgeschenken sind, profitieren bis zum 22. Dezember unterwww.amazon.de/angebote weiterhin von tollen Rabatten und könnenihren Liebsten nicht nur eine Freude machen, sondern dabei auch nochkräftig sparen.Auch bei den Last-Minute-Angeboten können Kunden beim EinkaufenGutes tun, indem sie über smile.amazon.de shoppen. Kunden können hierauf das volle Amazon Sortiment zugreifen und erhalten die gewohntenPreise und Liefermöglichkeiten. Einziger Unterschied: Mit jedemEinkauf gibt Amazon 0,5 Prozent des Einkaufspreises qualifizierterProdukte direkt an eine teilnehmende und vom Kunden gewählte sozialeOrganisation weiter. Im Zeitraum vom 1.-24. Dezember verdreifachtAmazon den Betrag auf 1,5 Prozent des Einkaufspreises qualifizierterProdukte.Über Amazon PrimeWeltweit genießen Millionen Prime-Mitglieder zahlreiche Vorteile.Für Kunden in Deutschland und Österreich bedeutet das: unbegrenztesStreaming von mehr als 20.000 Filmen und Serienepisoden mit PrimeVideo, unbegrenzten Zugriff auf über zwei Millionen Songs mit PrimeMusic, Prime Reading, Prime Photos, Twitch Prime, Premiumzugang zuBlitzangeboten sowie Zugang zu Amazon Pantry. Darüber hinausprofitieren Prime-Mitglieder von unbegrenztem, kostenlosemPremiumversand von Millionen von Artikeln sowie Gratis Same-DayLieferung in 20 deutschen Metropolregionen. Prime-Mitglieder inBerlin und München können sich ihre Bestellungen mit Prime Nowinnerhalb einer Stunde oder innerhalb eines wählbaren2-Stunden-Fensters liefern lassen. In München, Hamburg, Berlin undPotsdam können Prime-Mitglieder ihre Mitgliedschaft für 9,99 Euro imMonat um AmazonFresh erweitern und ihren kompletten Wocheneinkaufinklusive frischer und gekühlter Lebensmittel online erledigen. Primeist für einen Mitgliedsbeitrag von 69 Euro im Jahr oder 7,99 Euro proMonat erhältlich. Kunden, die Prime noch nicht kennen, können denService unter www.amazon.de/prime 30 Tage lang gratis testen.Über AmazonAmazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf denKunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden,Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken.Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen,Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle,Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo und Alexa sind nur einige derProdukte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.amazon.de/about.