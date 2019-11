Oh du fröhliche - Düfte und Kosmetik bleiben Top-Präsente zum Weihnachts-Fest (FOTO)

Berlin (ots) - Einkaufen im Geschäft ist weiter relevant - Onlineshoppingpunktet mit Flexibilität und BequemlichkeitBeautyprodukte gehören auch in diesem Jahr wieder zu den beliebtestenWeihnachtsgeschenken. Nahezu jede(r) Zweite plant, Kosmetik oder Düfte unter denBaum zu legen. Bargeld bzw. Gutscheine bilden unangefochten die Spitze derTop-Präsente. Die Ausgabebereitschaft befindet sich weiterhin auf einem hohenNiveau. Bekannte, exklusive Marken sind bei der Geschenkeauswahl imBeautysegment von erheblicher Bedeutung. Das hat eine repräsentativeUntersuchung von Kantar und VKE-Kosmetikverband im November 2019 ergeben.Weihnachten 2019 hat eine gute Konsumbasis: 77 Prozent der VerbraucherInnenwollen genauso viele Menschen beglücken wie im Vorjahr, nämlich im Schnitt vier.13 Prozent planen sogar weiteren Personen Freude zu bereiten. Jede/r Vierte hatdabei bereits einmal einen Geschenkwunsch mit Link zum Onlineshop erhalten. Inden meisten Fällen, nämlich bei 86 Prozent, wurde dieser dann auch per Mausklickerfüllt.Erneut gehören Düfte, Pflege und Make-Up mit einem Anteil von 41 Prozent zu denbeliebtesten Präsenten, gleich hinter der Kombi aus Bargeld und Gutscheinen mit44 Prozent. Fast jeder Zweite gibt in diesem Zusammenhang an, dass gerade Düfteals Präsent immer gut ankommen. Sie sind für 33 Prozent der Schenkenden dabeieine unkomplizierte Überraschung.Ein gutes Produktdesign sowie bekannte, exklusive Marken prägen die Auswahl ganzbesonders. Aber mittlerweile spielt auch eine nachhaltige Herstellung derProdukte für weit über 50 Prozent der Befragten eine wichtige Rolle.Zwei Drittel derjenigen, die zu Weihachten Düfte und Kosmetik verschenken,planen dafür ein Budget von bis zu 100 Euro ein. Männer sind bei den Ausgabenfür Beautypräsente sogar etwas großzügiger als Frauen.Die Mehrheit der Weihnachts-Shopper will Kosmetik-Geschenke auch in diesem Jahrim Fachgeschäft kaufen. Der Anteil der ausschließlich stationären Käufer ist imVergleich zum Vorjahr allerdings rückläufig. Als Gründe für den Einkauf im Ladenwerden neben der unmittelbaren weihnachtlichen Einkaufsatmosphäre bzw. demEinpackservice insbesondere die Möglichkeit, die Produkte testen und gleichmitnehmen zu können genannt. Beim Onlinekauf überzeugen vor allem die bequemeLieferung nach Hause, also ein reduzierter Einkaufsstress und auch zumindest dasGefühl, den besten Preis zu erhalten."Die Umfrageergebnisse sind eine klare Ansage an den deutlich optimierbarenTransformationsstatus des Handels. Gerade das stationäre Geschäft muss einMarken-Erfahrungsort sein. Denn hier sollen die Konsumenten Inspirationenerhalten. Hier können sie eintauchen in Erlebniswelten, dürfen sie die Produkteausprobieren und erfahren kompetente Beratung. Aber es werden weiterhin zu vieleChancen vergeben und der Preis als einziges Verkaufsargument genutzt, leider, "sagt VKE-Geschäftsführer Martin Ruppmann.Das Thema Sicherheit beim Einkauf im Netz hat für den Kosmetikverband und seineMitgliedsunternehmen seit Jahren hohe Priorität. Mit dem Siegel "AutorisierterOnlinehändler" können Vertragshändler der VKE-Mitgliedsunternehmen ihreOnlineshops auf der Startseite kennzeichnen. "In dem für die Endverbraucherimmer undurchsichtigeren Onlinemarkt haben wir einen klaren Qualitäts- undSicherheitsstandard geschaffen. So erhalten die Kunden die Gewissheit, dass essich beim ausgewählten um einen seriösen Onlineshop handelt, der auf geltenderRechtgrundlage qualitativ einwandfreie und sichere Originalprodukte verkauft",erklärt Martin Ruppmann.Für die Selektivkosmetik bleibt das Weihnachtsgeschäft ein wesentlicherUmsatzfaktor - das belegen die Ergebnisse der VKE-Mitgliederumfrage Herbst '19:39 Prozent der Unternehmen bewerten die allgemeine Geschäftssituation inDeutschland gegenwärtig als gut, 54 Prozent als befriedigend. Für das soentscheidende 4. Quartal sagen 52 Prozent der VKE-Mitglieder gute Umsätzevoraus, 6 Prozent prognostizieren sogar eine sehr gute Entwicklung. 13 Prozentrechnen für das Gesamtjahr 2019 unter dem Strich mit einer sehr gutenUmsatzentwicklung, weitere 45 Prozent gehen von guten Umsätzen aus.Beim Ausblick für 2020 ist man allerdings deutlich zurückhaltender. Nur noch 16Prozent der Befragten rechnen mit einer Verbesserung der Umsätze. 71 Prozent derFirmen erwarten hingegen lediglich befriedigende Zahlen.Als Gründe für die spürbar verhaltene Prognose werden, neben einer weiterzunehmenden Preisorientierung hierzulande, die erheblichen politischenUnsicherheiten in Deutschland bzw. auf globaler Ebene mit ihrem befürchtetenEinfluss auf das Konsumverhalten und auch der gravierende, wachstumshemmendeFachkräftemangel genannt.Über die UmfragenDie Ergebnisse der Kantar-Untersuchung basieren auf einer Online-Befragung von1.000 deutschen Konsumenten, die im November 2019 durchgeführt wurde. DieBefragten stellen eine repräsentative Stichprobe dar (Alter: zwischen 18 und 64)Diese Erkenntnisse wurden durch die Ergebnisse der Mitgliederumfrage desVKE-Kosmetikverbandes im Oktober/November 2019 ergänzt.VKE-Kosmetikverband e.V.Der VKE-Kosmetikverband wurde 1952 gegründet und nimmt die gemeinsamen Berufs-und Fachinteressen der Distributeure bzw. Hersteller selektiv vertriebener Duft-bzw. Kosmetikprodukte in Deutschland wahr. Bei seiner Arbeit geht es dem VKE alsIndustriefachverband vor allem darum, das Eigenverständnis der Depotkosmetikinnerhalb eines klaren ordnungspolitischen Rahmens zu stärken und auf allenpolitischen und wirtschaftlichen Ebenen zu manifestieren. Der Verband istkompetenter Ansprechpartner bei der Gestaltung der Beziehungen Industrie/Handelund in Fragen rund um die Themen Konsumentenverhalten, Marktdaten- und Studien,Branchentrends und -entwicklungen. Zudem betreibt der VKE umfassende Branchen-PRund koordiniert die Arbeit der Fragrance Foundation Deutschland. Mitglieder desVKE sind heute über 60 deutsche Vertriebstöchter ausländischer Stammhäuser bzw.inländische Kosmetikproduzenten, die über 250, zum Teil weltbekannte Marken undeinen Umsatz von über 2,3 Mrd. EUR repräsentieren.Pressekontakt:AnsprechpartnerMartin RuppmannGeschäftsführerVKE-KosmetikverbandUnter den Linden 42 | D-10117 BerlinTelefon +49 (0)30 206 168 20Telefax +49 (0)30 206 168 722Pressebüro Antje BrüneMobil 0173-3863127www.kosmetikverband.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/42679/4450332OTS: VKE-KosmetikverbandOriginal-Content von: VKE-Kosmetikverband, übermittelt durch news aktuell