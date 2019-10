Oh Blumenstrauß, oh Blumenstrauß, wie schön sind deine Blüten / Blumige Weihnachten (FOTO)

Essen (ots) -Wenn die Glocken hell erklingen und der Sommer geht durchs Land,dann naht auch schon die Weihnachtszeit. Blumen machen jedeRäumlichkeit ein bisschen wohnlicher und lassen auch ohneWeihnachtsbaum ein weihnachtliches Gefühl aufkommen. Ob als großesBouquet, wilde Sträuße oder schwebendes Dekorationselement -Lisianthus und Amaryllis sorgen für ein unvergesslich blumigesWeihnachtsfest.Stille Nacht, blühende PrachtDie kurzen Tage lassen nur noch wenig Sonnenlicht durch dieFenster fallen und bringen die Wintertristesse oft schleichend mitsich. Eine opulente Blumendekoration schafft hier umgehend Abhilfeund lässt den Winterblues gar nicht erst aufkommen. Die eleganteLisianthus setzt mit ihren vielen Blüten in einem voluminösen Bouquetein Statement und stiehlt jedem Weihnachtsbaum die Show. In sanftenPastelltönen, die von Lachsrosa, Lavendel, Creme bis hin zu zartemGelb reichen, trägt sie das fehlende Sonnenlicht in dieDezemberdunkelheit. Ein Ensemble aus Lisianthus, japanischerFruchtskimmie und gelben Orchideen ergibt einen prachtvollenBlumenstrauß, der bewundernde Blicke auf sich zieht. Mit ihremverträumten Aussehen und ihrer romantischen Haltung wirkt dieLisianthus zart und zerbrechlich. Doch der Schein trügt: Hinter derzierlichen Fassade verbirgt sich eine robuste Präriebewohnerin, dieursprünglich in Texas, Nebraska, Nevada und Colorado heimisch ist. Imglamourösen Wohnambiente sorgt die Lisianthus für einen spannendenKontrast. Eine Umgebung aus Juwelentönen wie Petrol, Mitternachtsblauoder Aubergine geben dem Bouquet den passenden Rahmen und lassen esrichtig leuchten.Liebhaber kräftiger Farbexplosionen kombinieren Lisianthus insattem Violett und Pink mit roten Beeren des Ilex und Amarinen inleuchtendem Pink zu wild durchmischten Sträußen. Die knalligenKompositionen harmonisieren am besten zu dunklen Keramikvasen inSchwarz und Blau."Please have snow and mistletoe"Die Amaryllis hat im Winter ihren großen Auftritt. Mit ihrerstarken Eleganz ist sie in der Adventszeit ein unumstrittenerHingucker. Ihre große Blüte lässt die Herzen aller Blumenliebhaberhöherschlagen. Gerne darf es auch etwas abgehoben sein: In hängendenSträußen mit reichlich Eukalyptuszweigen ist die Amaryllis beimfestlichen Essen ein unvergleichlicher Blickfang. Das dunkle Grün desEukalyptus schafft mit den hellen Blüten der Amaryllis in Weiß undzartem Rosa eine winterliche Atmosphäre. Brennende Kerzen runden dasGesamtbild ab und versetzen jeden in die richtige Adventstimmung. Mitihrer festlichen Ausstrahlung verwandelt die Amaryllis selbst einebewusst cleane Einrichtung in ein weihnachtliches Zuhause.Das wird für den modernen Mistelzweig benötigt:- Kurze kupferne Röhrchen- Holzstäbchen/Holzspieße- Kordel- Tesafilm- Ösenschrauben aus Metall- Geflochtene runde Bambuskörbchen- Ein Messer- Eine Schere- Einen Metallbohrer- Eine Bohrmaschine- Amaryllis in Weiß und/oder Rosa- EukalyptuszweigeSo wird's gemachtFür die Befestigung an der Decke werden mit der BohrmaschineLöcher in die Decke gebohrt und die Ösenschrauben hineingedreht. Alsnächstes werden mit dem Metallbohrer Löcher in die gegenüberliegendenSeiten der Kupferröhrchen gebohrt. In jedes Kupferröhrchen wird einAmaryllis-Stiel gesteckt. Dieser wird vorab mit einem sauberen Messergerade angeschnitten und mit einem Tesafilm umwickelt, um dasAusfransen des Stiels zu verhindern. Dann wird ein Holzstäbchen oderHolzspieß quer durch die gegenüberliegenden Löcher desKupferröhrchens und damit unterhalb des Tesafilms auch durch denStiel der Amaryllis gesteckt.Die Kordel wird auf unterschiedliche Längen zugeschnitten unddurch die Kupferröhrchen gefädelt. Für eine möglichst langanhaltendeFreude an der neuen Dekoration sollte anschließend vorsichtig etwasWasser in die kopfüber hängenden Amaryllis-Stiele gegeben werden. DieKordeln der Kupferröhrchen werden dann an unterschiedlichen Stellendurch die Innenseite des Bambuskörbchens gezogen und mit einem Knotenbefestigt. Um das Deko-Element an der Decke anzubringen, wird eineweitere Kordel durch die Mitte der Korbinnenseite durchgefädelt undanschließend an der Ösenschraube befestigt. Nun werden dieEukalyptuszweige zu einer Kuppel über das Bambuskörbchen gelegt undmit einer Kordel angebunden. 