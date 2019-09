Oft unterschätzt: Diabetiker haben ein doppelt so hohes Risiko an Depression zu erkranken

Hamburg (ots) -- Auch Essstörungen und Demenz kommen häufiger vor, bei Schizophrenieund bipolaren Erkrankungen ist sogar die Lebenserwartung kürzer- Spezialisten aus ganz Deutschland treffen sich vom 27. - 29.September 2019 in der Asklepios Klinik Nord - OchsenzollMit dem Diabetes Typ 2, dem sogenannten Altersdiabetes, werdenviele Begleit- und Folgeerkrankungen in Verbindung gebracht,angefangen von Bluthochdruck und Übergewicht bis zuNervenschädigungen, dem diabetischen Fuß, Netzhautschäden oderNierenversagen. Was kaum im Fokus steht, sind die häufigenpsychischen Probleme, unter denen viele Diabetiker leiden."Diabetiker sind zwei- bis dreimal häufiger von Depressionenbetroffen. Das Risiko für Demenzen durch Gefäßverengungen ist erhöht,Essstörungen sind häufiger und bei schweren psychischen Erkrankungenwie Schizophrenie oder bipolaren Erkrankungen verkürzt sich dieLebenserwartung. Außerdem steigt die Suizidgefahr beiDiabetes-Patienten um 50 Prozent im Vergleich zurAllgemeinbevölkerung", sagt Dr. Marion Hagemann-Goebel, Leiterin desZentrums für Verhaltensmedizin an der Asklepios Klinik Nord -Ochsenzoll. Um diese neuen Erkenntnisse zu diskutieren und neueTherapien zu besprechen, treffen sich vom 27. - 29. September 2019Spezialisten aus ganz Deutschland in der Asklepios Klinik Nord -Ochsenzoll (Hamburg). Das Motto der Jahrestagung derArbeitsgemeinschaft Diabetes und Psychologie der Deutschen DiabetesGesellschaft lautet: "Wenn die Emotionen Wellen schlagen - Diabetesund psychische Komorbidität.""Der fachliche Austausch zwischen Experten aus Diabetologie,Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie ist enorm wichtig,denn es gibt viele drängende Fragen bei der Versorgung derBetroffenen", sagt Dr. Hagemann-Goebel. Die PsychologischePsychotherapeutin ist auf die Verbindung von Körper und Seelespezialisiert und mit dem Qualitätszirkel Psychodiabetologie HamburgCo-Organisatorin der Fachtagung. Allein in Hamburg, so dieSpezialistin, leben rund 150.000 Diabetiker - und geschätzt zehnProzent leiden an einer behandlungsbedürftigen Depression. "Was vielenicht wissen: Depressionen beeinflussen auf fatale Weise denDiabetes. Bei kaum einer anderen chronischen körperlichen Erkrankungliegt der Einfluss auf den späteren Verlauf so sehr in der Hand derPatienten", so Dr. Hagemann-Goebel. "Um Folgeschäden zu verhindern,müssen Diabetiker oft mehrmals täglich ihre Medikamentendosis auf dieNahrungsaufnahme und die Alltagsaktivitäten abstimmen. Das erfordertein hohes Maß an Wissen, Selbstkontrolle, sozialer Unterstützung undeine gute psychische Verfassung. Doch gerade seelische Belastungenkönnen den Blutzucker in Turbulenzen bringen. Das kann dazu führen,dass Patienten ihren Diabetes als unkontrollierbar erleben und nochmehr in Stress geraten. Ein Teufelskreis entsteht, der nicht seltenden Beginn einer Depression markiert."Besonders schwierig ist die Versorgung von Patienten mit Diabetesund psychischen Erkrankungen. Betroffene suchen oft nachBehandlungsmöglichkeiten, die den Diabetes und die Psychegleichzeitig berücksichtigen.Kontakt:Asklepios KlinikenKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenPflege-Blog: "Wir sind Pflege" (https://wir-sind-pflege.blog/)Original-Content von: Asklepios Kliniken, übermittelt durch news aktuell