Offshore-Zollfreiheitsregelung von Hainan aktualisiert: jährliche Freigrenze bis zu 30.000 RMB, zwei Duty-Free-Shops werden eröffnet

Haikou, China (ots/PRNewswire) - Die Vorschriften für zollfreienOffshore-Einkauf für Besucher der Insel Hainan wurden angepasst. Dieswurde in einer gemeinsamen Erklärung des Finanzministerium, derAllgemeinen Zollverwaltung und der Steuerverwaltungsbehörde derVolksrepublik China mitgeteilt. Die überarbeiteten Regelungen sindnun offener und komfortabler und zielen darauf ab, Hainan in eininternationales touristisches Konsumzentrum zu verwandeln. Die neuenVorschriften sind am 1. Dezember 2018 in Kraft getreten.Bei diesen Anpassungen geht es hauptsächlich um drei Aspekte.Erstens wurde die Offshore-Freigrenze für den zollfreien Einkauf fürBesucher von 16.000 RMB auf 30.000 RMB erhöht. Zweitens sind jetztvielfältige medizinische Rehabilitationsgeräte von der steuerfreienListe abgedeckt, unter anderem Ausstattung für Sehtraining,Hörgeräte, orthopädische Hilfsmittel sowie respiratorischeHilfsmittel für die häusliche Krankenpflege. Für jeden Besucherfallen zwei solcher Medizingeräte unter die Zollfreiheitsregelung undzwar jedes Mal, wenn er Hainan verlässt. Drittens gelten dieZollfreiheitsregelungen ebenso für chinesische Bürgerinnen undBürger, die in oder außerhalb von Hainan leben.Darüber hinaus wurden laut der Provinz-Finanzverwaltung von Hainandie Vorarbeiten für das zollfreie Shopping für Passagiere auf See undfür zwei zusätzliche Duty-Free-Shops abgeschlossen, und diese beidenRegelungen werden offiziell nach einer Inspektion vor Ort eingeführt.Einer der beiden neuen Duty-Free-Shops wird sich in Haikou befindenund der zweite in Qionghai.Die Offshore-Zollfreiheitsregelung ist eine der stärksten undeinflussreichsten Maßnahmen und wurde seit ihrer Verabschiedung am20. April 2011 vier Mal überarbeitet. Die Offshore-Freigrenze fürzollfreien Einkauf wurde von 5.000 RMB auf 8.000 RMB und später auf16.000 RMB erhöht und die Zahl der darunterfallenden Arten von Güternwurde von 21 auf 38 angehoben. Nunmehr können auch Zugreisende, nebenFlugpassagieren und Personen, die zusätzlich zum Kauf in Geschäftenauch online einkaufen, von diesem neuen Regelwerk profitieren.Die fünfte Anpassung der Offshore-Zollfreiheitsregelung eröffneteinen breiteren Vertriebskanal für internationale Luxusmarken, um aufdem Markt von Hainan und an anderen Standorten in China Fuß zufassen, und sie bietet für den Großteil der Besucher von Hainan mehrKomfort. Die Anpassung trägt dazu bei, den Übergang vom Einkaufen imAusland zum Shopping in Hainan zu fördern und die Entwicklung derDienstleistungsbranche anzukurbeln, zu dem Tourismus, Verkehrsmittel,Hotels und Gastgewerbe in Hainan sowie Lagerlogistik gehören. Diegeänderten Regeln fördern auch den Aufbau Hainans als internationalestouristisches Konsumzentrum und die Wandlung Hainans als einPilotprojekt für eine Freihandelszone und einen Freihandelshafen mitchinesischen Charakteristiken.Hainans Offshore-Geschäfte für zollfreien Einkauf haben im Jahr2017 einen Umsatz von 8,016 Milliarden RMB verzeichnet, was einemWachstum von 32 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Von Januar bisOktober dieses Jahres erreichten die Geschäfte einen Umsatz von 7,949Milliarden RMB, das sind 23 % mehr als im gleichen Zeitraum desVorjahres. Vom 20. April 2011 bis Ende Oktober dieses Jahres konntendie Geschäfte einen kumulativen Absatz von 38,5 Milliarden RMBrealisieren und über 12 Millionen Touristen begrüßen.Pressekontakt:Herr HuangTel.: 86 10 63074558Original-Content von: Hainan Provincial Department of Finance, übermittelt durch news aktuell