Offshore-Windpark von Ørsted stellt als erster deutscher Offshore-Windpark Regelreserve für deutsches Stromnetz zur Verfügung

Leipzig (ots) -Der Windpark Borkum Riffgrund 1 von Ørsted ist der erste deutsche Offshore-Windpark, dessen produzierter Strom systemstabilisierend ins deutsche Stromnetz eingespeist werden kann. Borkum Riffgrund 1 zeigt nach erfolgreichem Abschluss einer Präqualifikation, dass Regelleistung in Form von Minutenreserve und Sekundärreserve angeboten werden und in das Stromnetz eingespeist werden kann.Leipzig/Hamburg/Bayreuth. Seit Mai 2022 stellt Ørsteds Offshore-Windpark Borkum Riffgrund 1 systemstabilisierend Regelleistung für das deutsche Stromnetz zur Verfügung. Die Unternehmen Energy2market und Ørsted haben gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung gearbeitet, den Strom aus Borkum Riffgrund 1 als Regelenergie für das deutsche Stromnetz nutzbar zu machen. Die vom Übertragungsnetzbetreiber TenneT vorgegebene Präqualifikation wurde erteilt und der Offshore-Windpark hat gezeigt, dass kurzfristige Netzschwankungen mit erneuerbarem Strom aus Offshore-Windenergie ausgeglichen werden können.Sie finden die gesamte Pressemitteilung auf unserer Website:https://www.e2m.energy/de/newsbeitrag-anzeigen/offshore-windpark-von-orsted-stellt-als-erster-deutscher-offshore-windpark-regelreserve-fuer-deutsches-stromnetz-zur-verfuegung.htmlDas Bildmaterial finden Sie hier:https://orsted.de/presse-media/bildergalerieUnsere Animation "Wenn Wind netzdienlich wird - Regelenergie durch Offshore-Windparks" spielen Sie hier ab:https://www.youtube.com/watch?v=ObV7bez4WjUPressekontakt:Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Energy2market GmbH I Weißenfelser Str. 84 I D-04229 LeipzigMichael R. Richter I Marketing & KommunikationTel.: +49 341 230 28-238 I michael.richter@e2m.energy Iwww.e2m.energyOriginal-Content von: Energy2market GmbH, übermittelt durch news aktuell