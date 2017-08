Offshore Windpark Deutsche Bucht: KfW IPEX-Bank beteiligt sich an Finanzierung

Frankfurt am Main (ots) -- Finanzierungsabschluss für 252-Megawatt-Windpark der kanadischenNorthland Power Inc. erreicht- Internationales Bankenkonsortium unter Beteiligung der KfWIPEX-Bank stellt Fremdkapital in Höhe von 988 Mio. EUR bereit- Grüner Strom aus dem Nordsee-Projekt soll ab 2019 fließenDie KfW IPEX-Bank beteiligt sich an der Finanzierung desOffshore-Windparks Deutsche Bucht ("DeBu"). Zusammen mit weiterenneun internationalen Geschäftsbanken stellt der Spezialfinanziererdem Projekt Fremdkapital in Höhe von ca. 988 EUR bereit. Im Rahmeneiner komplexen Finanzierungsstruktur tritt die KfW IPEX-Bank dabeiin den führenden Rollen des Mandated Lead Arrangers sowie alsFacility-Agent und Technical Bank auf. Eigentümer des 252-MW-Projektsin der deutschen Nordsee ist die in Toronto, Kanada, börsennotierteNorthland Power Inc. Das Gesamtinvestitionsvolumen für DeBu beläuftsich auf etwa 1,3 Mrd. EUR. Die Non-Recourse-Projektfinanzierung wirddurch ein langfristiges Darlehen und Nebenfazilitäten dargestellt.Nach Fertigstellung soll DeBu mehr als 178.000 Haushalte mit grünerEnergie versorgen."Der Finanzierungsabschluss Deutsche Bucht dokumentiert unserezwölfte Lead-Arranger-Rolle im Bereich Offshore-Wind in Deutschland.Wir danken Northland Power Inc. für das entgegengebrachte Vertrauenund die damit verbundene Möglichkeit, einen weiteren Beitrag zumGelingen der Energiewende leisten zu können", sagt Markus Scheer,Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank.DeBu liegt 95 km nordwestlich der Insel Borkum in derAußenwirtschaftszone der deutschen Nordsee. Zum Einsatz kommen 31Windenergieanlagen des Typs MHI-Vestas V164, die von MHI VestasOffshore Wind geliefert und installiert werden. Das Unternehmen, einJoint-Venture des Dänischen Herstellers Vestas und Mitsubishi HeavyIndustries, Ltd. aus Japan, übernimmt zudem im Rahmen eineslangfristigen Dienstleistungsvertrags die Wartung der Anlagen. DeBuwird in einer Wassertiefe von 38 - 40 Metern errichtet und sollNetzzugang über die bereits bestehende800-MW-Offshore-Konverterplattform BorWin Beta erhalten. DieBauarbeiten sollen in Kürze beginnen, das Projekt soll bis Ende 2019fertiggestellt sein. DeBU ermöglicht eine Einsparung vonCO2-Emissionen von mehr als 360.000 Tonnen pro Jahr und unterstütztsomit die Klimaschutzziele der Bundesrepublik Deutschland.Pressekontakt:KfW IPEX-Bank GmbH, Palmengartenstraße 5-9, 60325 FrankfurtPressestelle: E-Mail: axel.breitbach@kfw.deTel. 069 7431-2961, Fax: 069 7431-9409, E-Mail:info@kfw-ipex-bank.de,Internet: www.kfw-ipex-bank.deOriginal-Content von: KfW IPEX-Bank, übermittelt durch news aktuell