Offshore-Windenergie: Verzicht auf Förderung birgt Risiken (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Zweite Ausschreibungsrunde für Offshore-Windenergie endet am 3.April // Wettbewerb um Zuschläge ist groß // Null-Cent-Gebote könnenauch in dieser Runde nicht ausgeschlossen werden, bergen aber Risiken// Gesamtentwicklung zeigt: Projekte werden perspektivisch ohneFörderung auskommen // PwC-Experten: "Ausbau der Offshore-Windenergieist volks- und energiewirtschaftlich sinnvoll"Am 3. April 2018 endet die Gebotsphase der zweitenAusschreibungsrunde für Windenergieanlagen auf See. Ausgeschriebensind in dieser Runde insgesamt 1.610 MW, von denen mindestens 500 MWin der Ostsee bezuschlagt werden müssen. Experten derWirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers(PwC) erwarten einen intensiven Wettbewerb um die Zuschläge, in demes erneut zu Null-Cent-Geboten - also zu einem vollständigen Verzichtauf staatliche Förderung - kommen könnte. Dafür spricht unteranderem, dass Projekte mit einer Kapazität von circa 3.250 MW in derNordsee und etwa 1.700 MW in der Ostsee die formalen Bedingungenerfüllen, um an der Ausschreibung teilzunehmen. Die Ausschreibungwäre damit um das 3-fache überzeichnet. Hinzu kommt, dass dieaktuelle Ausschreibungsrunde für Eigentümer sogenannter bestehenderProjekte die letzte Möglichkeit darstellt, einen Zuschlag für ihrProjekt und damit auch einen Netzanschluss zu erhalten. Das bedeutet:Wer keinen Zuschlag erhält, kann die eigenen Projektpläne nur noch imRahmen des sogenannten "zentralen Modells" umsetzen und muss dabeigegen andere Bieter um die vormals eigene Fläche konkurrieren - Derursprüngliche Entwickler erhält nur noch ein Eintrittsrecht zumniedrigsten Gebot."Ein Großteil der Branche hält eine Vergütung von fünf bis siebenCent pro Kilowattstunde für wirtschaftlich erforderlich, um einenOffshore-Windpark im Jahr 2025 in Betrieb zu nehmen", sagt HeikoStohlmeyer, Leiter Erneuerbare Energien bei PwC. "Der hoheKonkurrenzdruck könnte die Gebote aber unter das Vergütungsniveaudrücken, das für eine wirtschaftliche Inbetriebnahme notwendig ist."Die kürzere Realisierungsfrist von Projekten in der Ostsee könntedort zu tendenziell höheren Geboten als in der Nordsee führen, soStohlmeyer.Vollständiger Verzicht auf Förderung birgt aktuell RisikenDass steigender Wettbewerbsdruck zu sinkenden Vergütungen führt,ist aus Sicht der PwC-Experten grundsätzlich positiv. Einvollständiger Verzicht auf staatliche Förderung zum gegenwärtigenZeitpunkt birgt allerdings auch Risiken. Weil die in derletztjährigen Ausschreibung erfolgreichen Projekte erst in den Jahren2024 und 2025 ans Netz gehen, beruhen diese Gebote auf verschiedenenAnnahmen der Bieter zur zukünftigen Marktentwicklung. WesentlicheFaktoren sind diesbezüglich die zukünftige Strompreisentwicklung, dietechnische Weiterentwicklung der Windenergieanlagen sowie die Kostenfür den Betrieb."Null-Cent-Gebote sind eine Wette darauf, dass zum Zeitpunkt derInbetriebnahme die Herstellungskosten für Offshore-Strom niedrig unddie Erlöse am Strommarkt hoch sein werden", sagt Norbert Schwieters,Leiter Energiewirtschaft bei PwC. So könnten bis Mitte des kommendenJahrzehnts Turbinen mit einer Leistung zwischen 10 und 15 MWinstalliert werden, was in etwa einer Verdopplung der derzeittechnisch umsetzbaren Leistung entspräche. Der Wegfall vonErzeugungskapazitäten aus Atom- und Kohlekraftwerken sowie eineVerteuerung von Emissionszertifikaten könnten zeitgleich für einensteigenden Börsenstrompreis sorgen. "Wenn diese Effekte aber nichtoder nicht im erwarteten Umfang eintreten, steht die Umsetzung derProjekte in Frage", so Schwieters.Dies hätte weitreichende Folgen: So müssen Bieter, die sich nachErhalt eines Zuschlages in den Ausschreibungen noch gegen einen Baudes Windparks entscheiden, eine Vertragsstrafe zahlen und einenempfindlichen Rückschlag im Hinblick auf die eigenenUnternehmensziele fürchten. Ähnliches gilt auch für die Politik: einRückzug der Unternehmen würde Deutschland beim Ausbau dererneuerbaren Energien und damit beim Erreichen der eigenen Klimazieleerheblich zurückwerfen.Langfristig wird Offshore-Windenergie wettbewerbsfähig seinInsofern könnte eine moderate garantierte Vergütung die genanntenMarktrisiken abmildern und so zu einer stabilen und nachhaltigenEntwicklung der Offshore-Windenergiebranche in Deutschland beitragen- zumindest für einen gewissen Zeitraum. Die Niederlande, diekürzlich im Rahmen einer 700 MW-Ausschreibung von vornherein auf eineVergütungsgarantie verzichteten, dienen insofern aus Sicht derPwC-Experten noch nicht als Vorbild. Hierbei ist allerdings auch zuberücksichtigen, dass die Rahmenbedingungen in den Niederlanden nicht1:1 mit denen in Deutschland vergleichbar sind.Dennoch werden die mit dem Bau und Betrieb von Offshore-Windparksverbundenen Kosten weiter sinken. Die Ausschreibungsergebnisse dervergangenen Jahre in Deutschland und Europa veranschaulichen diesenTrend eindrucksvoll (siehe beigefügte Grafik). Trotz dermöglicherweise zugrunde liegenden strategischen Überlegungen derjeweiligen Bieter zeigen die bisherigen Null-Cent-Gebote, dassOffshore-Windenergie gegenüber anderen Energieträgern zunehmendwettbewerbsfähig ist. Zudem ist bewiesen, dass Windparks auf Seezuverlässig und stetig Strom liefern und somit zurVersorgungssicherheit beitragen können - bei über 4.000Volllaststunden im Jahr.Fortschritte rechtfertigen Anhebung der Ausbauziele"Der weitere Ausbau der Offshore-Windenergie in Deutschland istvolks- und energiewirtschaftlich sinnvoll", so PwC-Experte NorbertSchwieters. "Zudem gehören Windenergieanlagen auf See zu densinnvollsten Maßnahmen, um die deutschen Klimaziele zu erreichen.Eine Anhebung der Ausbauziele wäre aufgrund der bisher erzieltenFortschritte gerechtfertigt und würde darüber hinaus zu weiterenEffizienzsteigerungen und Skaleneffekten führen."