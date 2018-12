Offroad-Reifen: Mit diesen fünf Tipps treffen SUV-Fahrer die richtige Wahl

Hannover (ots) - Sie prägen immer mehr das Straßenbild, auch wennes mit ihnen eher selten in schlammige oder steinige Landstrichegeht: Geländewagen und SUVs stehen hoch im Kurs bei DeutschlandsAutofahrern - und sie stellen spezifische Anforderungen an dieReifenwahl. Doch welche Besonderheiten sind hierbei zu beachten? Ratund hilfreiche Tipps gibt's vom Reifenspezialisten reifen.com (http://www.reifen.com ):1) Einsatzgebiet ist entscheidend! Bei Offroad-Reifen gibt esunterschiedliche Typen, die für die Straße, fürs Gelände oderfür beide Einsatzbereiche geeignet sind; zudem gibt es Reifenfür spezielle Untergründe. Um Fahrkomfort und -sicherheit zugewährleisten, sollte sich die Reifenwahl immer am konkretenBedarf orientieren.2) Highway-Terrain-Reifen für Geländemuffel! Wer seinen SUV alsPrestigeobjekt liebt und an Geländefahrten wenig Interesse hat,ist mit Highway-Terrain-Reifen (Bezeichnung "HT") bestensbedient. Die Reifen sind nur eingeschränkt geländetauglich -ein gelegentlicher Abstecher ins Gelände ist damit aberimmerhin möglich.3) All-Terrain-Reifen für Terrain-Wechsler! Ob begeisterterNatursportler, ob Förster oder Landwirt: Wenn sich Straßen- undGeländefahrten die Waage halten, sind All-Terrain-Reifen(Bezeichnung "AT") die ideale Wahl. Denn sie machen auf derStraße und im Gelände gleichermaßen eine gute Figur.4) Mud-Terrain-Reifen für Hardcore-Geländefahrer! Diese Reifen(Bezeichnung "MT") sind ausschließlich etwas fürOffroad-Enthusiasten: Sie sind widerstandsfähig und kommen inExtremgelände sogar mit abgesenktem Reifendruck klar! Bei derStraßentauglichkeit hingegen sind erhebliche Abstrichehinzunehmen ...5) Im Winter Winterreifen! Wie vielseitig Offroad-Reifen auch seinmögen, wintertauglich sind sie nicht. Die "M+S"-Auszeichnungist hier wenig aussagekräftig - allein das Schneeflocken-Symbolgibt zuverlässig Auskunft. Insbesondere das hohe Gewicht derFahrzeuge macht eine angepasste Winterbereifung unbedingterforderlich.Über reifen.comreifen.com ist Deutschlands Multi-Channel-Spezialist für Reifenund Räder mit breitem Angebot. In Deutschland gibt es 37 Filialen,den Onlineshop reifen.com (von 2014 bis 2018 BranchensiegerOnline-Reifenhandel bei Deutschlands bedeutendstem Service-Ranking"Service-Champions") und 3.750 Montagepartner, die Serviceleistungenerbringen. Die Produktpalette umfasst Pkw-Reifen, Felgen,Kompletträder, Motorrad-, Offroad- und Transporterreifen sowieZubehör.Pressekontakt:reifencom GmbHSabrina LiekefettSüdfeldstr. 1630453 HannoverTel.: (0511) 123210-33E-Mail: presse@reifen.comwww.reifen.comOriginal-Content von: reifencom GmbH, übermittelt durch news aktuell