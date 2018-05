Offizieller Start: Bewerbungen für die GFSI Global Markets Awards werden jetzt angenommen

Paris (ots/PRNewswire) -Wenn Sie ein kleines oder mittelständisches Unternehmen sind, istes an der Zeit, Ihr Engagement dafür zu demonstrieren, sichereLebensmittel an Verbraucher auf der ganzen Welt zu liefernDie Global Food Safety Initiative (GFSI) freut sich, den Beginnihrer Global Market Awards 2019 bekanntzugeben. Bei dieser drittenAuflage werden die Awards an Unternehmen aus aller Welt verliehen,die auf ihrem Weg zu einem erstklassigen Managementsystem fürLebensmittelsicherheit in vorbildlicher Weise die Programme der GFSIGlobal Markets genutzt haben.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/697527/Global_Food_Safety_Initiative_Logo.jpg )Preisträger werden zur GFSI-Konferenz(http://www.tcgffoodsafety.com/) vom 25. bis 28. Februar 2019 nachNizza in Frankreich reisen, wo sie Gelegenheit zum Netzwerken habenund im Laufe der Woche für ihre hervorragenden Leistungenausgezeichnet werden.Die Reise in Richtung "Safe Foods for Consumers Everywhere(Sichere Lebensmittel für Verbraucher - überall)Die GFSI Global Markets Awards sind eine einzigartige Gelegenheit,um die Bemühungen von Lebensmittelbetrieben ins Rampenlicht zurücken, die ihre Kapazitäten zur Herstellung sicherer Lebensmittel imEinklang mit der Vision der GFSI von sicheren Lebensmittel fürVerbraucher überall auf der Welt erweitern.Das Global-Markets-Programm(http://www.mygfsi.com/market-access/global-markets-programme.html)zum Aufbau eines Weges hin zur Zertifizierung wurde vor sieben Jahrenins Leben gerufen und bietet einen nicht akkreditiertenEintrittspunkt für Unternehmen mit einemSchritt-für-Schritt-Programm, das dazu entwickelt wurde, Kapazitätenim Produktions- und Herstellungsbetrieb zu schaffen, darzulegen, wieUnternehmen mit weniger ausgereiften Managementsystemen fürLebensmittelsicherheit die Herausforderungen vonLebensmittelsicherheit bewältigen können, während gleichzeitigGefahren in globalen Lebensmittelversorgungsketten reduziert werdenund der Marktzugang durch einen Inhaber eines von der GFSIanerkannten Zertifizierungsprogramms verbessert wird.Auszeichnung von Lebensmittel- und Getränkeunternehmen aus derganzen WeltLebensmittelunternehmen, landwirtschaftliche Betriebe und andereEinrichtungen können sich bewerben, indem sie ihre Reise zurLebensmittelsicherheit vorstellen und ihre Anwendung desGlobal-Markets-Programms zum Aufbau eines förderlichen Umfelds fürsicherere Lebensmittel illustrieren.Die Awards wollen die geographische Vielfalt der Umsetzung desGlobal-Markets-Programms mit Kategorien für Afrika, Asien,Lateinamerika und den Rest der Welt sowie einer Ehrenauszeichnung fürFrankreich als das Gastgeberland der GFSI Conference 2019widerspiegeln.Die Auswahlkommission besteht aus anerkannten Akademikern undExperten der LebensmittelsicherheitFür die Ausgabe 2018 der Awards (http://www.mygfsi.com/news-resources/news/press-releases/1365-gfsi-recognises-excellence-in-food-safety-with-its-global-market-awards-2018.html) wurde eineAuswahlkommission mit Experten aus verschiedenen Fachrichtungengegründet, mit Vertretern sowohl des öffentlichen als auch desprivaten Sektors von vier Kontinenten (Nigeria, Kenia, Mexiko,Ukraine, USA und Japan). Die Auswahlkommission wird geleitet von MikeTaylor, ehemaliger Deputy Commissioner der US Food and DrugAdministration.Die Auswahlkommission wird der Kultur der Lebensmittelsicherheitund dem Marktzugang besondere Beachtung schenken.Die GFSI freut sich über seiner Partnerschaft mit Greenfence,einer Organisation, die großzügig diese bedeutenden Auszeichnungenfür das dritte Jahr in Folge sponsert."Greenfence war geehrt, Teil der Feierlichkeiten der Awards beider Konferenz 2018 in Tokio zu sein, auf der vier Unternehmen fürihre Anwendung des GFSI-Global-Markets-Programms ausgezeichnetwurden. Diese vorbildlichen Unternehmen, die alle ausunterschiedlichen Regionen der Welt stammen, zeigten, wie kleineUnternehmen sichere Lebensmittel liefern, Risiken in derVersorgungskette reduzieren und zu zuverlässigen Handelspartnernwerden können. Die zweite Verleihung der Awards hat bereits vielehervorragende Vorschläge erhalten, und wir sind zuversichtlich, dassdie Ausgabe 2019 sogar noch mehr hervorragende Einreichungen erhaltenwird. Wir freuen uns daher, weiterhin diese prestigeträchtigen Awardszu sponsern, der vollständig im Einklang mit den Zielen vonGreenfence steht, der Lebensmittelbranche einen zuverlässigen,effektiven Weg zu bieten, um die Lieferanten von Produkten undDienstleistungen zu identifizieren und authentifizieren", sagte MitchChait, CEO und Gründer von Greenfence.Die Bewerbungsfrist für die Awards endet am 26. September 2018 um18:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Website mit weiteren Informationenund für Bewerbungen: http://awards.mygfsi.com/Über die Global Food Safety InitiativeDie Global Food Safety Initiative (GFSI) bringt wichtige Akteureder Lebensmittelbranche zusammen, um zusammen kontinuierlicheVerbesserungen bei Managementsystemen für Lebensmittelsicherheit aufder ganzen Welt voranzutreiben. Mit einer Vision von sicherenLebensmitteln für Verbraucher auf der ganzen Welt schufen Leader derLebensmittelbranche die GFSI im Jahr 2000, um gemeinsame Lösungen fürgemeinsame Anliegen zu finden, insbesondere die Reduzierung vonLebensmittelsicherheitsrisiken, Doppelprüfungen und Kosten, und dabeiVertrauen in der gesamten Versorgungskette aufzubauen. DieGFSI-Gemeinschaft arbeitet auf freiwilliger Basis und besteht aus denweltweit führenden Experten für Lebensmittelsicherheit ausEinzelhandels-, Fertigungs- und Foodservice-Unternehmen sowieinternationalen Organisationen, Regierungen, dem Hochschulwesen undDienstleistungsanbietern für die globale Lebensmittelbranche. GFSIwird unterstützt von The Consumer Goods Forum(http://www.theconsumergoodsforum.com/) (CGF), einem globalenIndustrienetzwerk mit der Devise: "Better Lives Through BetterBusiness". http://www.mygfsi.comPressekontakt:Lee GreenCommunications Directorthe CGFL.green@theconsumergoodsforum.com+33-(0)-182-009-570Original-Content von: Global Food Safety Initiative, übermittelt durch news aktuell