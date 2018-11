Offizielle Hong Kong Blockchain Week für den 4.-8. März 2019 angekündigt

Hongkongs bislang größtes Treffen führender Blockchain-Profis,ausgerichtet von NexChangeHongkong (ots/PRNewswire) - Die offizielle Hong Kong BlockchainWeek wird vom 4.-8. März 2019 von NexChange veranstaltet.Wirtschafts- und Technologie-Experten im Bereich Blockchain aus allerWelt werden in Hongkong zusammenkommen.NexChanges Block O2O Global Blockchain Summit 2019 (5. und 6.März) ist das Hauptevent der Konferenz. Am 7. März veranstaltet derStrategic Programme Partner Hybrid Block einen Hybrid Summit. ZumProgramm gehören zudem mehr als 20 akkreditierte Events, die unterhkblockchainweek.net genau beschrieben sind.Für die HKBCW haben sich mehr als 120 Redner aus über 50 Ländern,mehr als 150 Investoren und mindestens 100 Journalisten angemeldet.Hongkong ist asienweit das führende Blockchain-Konferenzzentrum,wo sich neue Blockchain-Unternehmungen Geld beschaffen können. Dortentstehen organisch große Handelsplätze, und Investoren könnenentscheiden, wie sie im Zeitalter der Blockchain ihr Geld anlegenwollen. Neben einflussreichen NGOs werden große Konzerne teilnehmen,um Kontakte zu knüpfen, sich zu informieren und ihre Lösungen zupräsentieren.Die Regierung von Hongkong hat große Anstrengungen unternommen, umdie Erforschung und Entwicklung neuer Technologien voranzubringen,einschließlich finanzieller Unterstützung der Blockchain. DieBlockchain Week wird von wichtigen Regierungsabteilungen undForschungszentren gesponsert.Von Bitcoin-Treuen bis zu Entwicklern von Blockchain 2.0, 3.0 unddarüber hinaus - Hongkong wird auf dem Hauptevent und bei kleinerenBlockchain-Events über 3.000 Delegierte empfangen. MitIntensivkursen, praktischen Workshops, Networking-Events,Ausstellungen und Rundgängen verspricht es eine aktionsgeladene Wochezu werden.In Hongkong sind die größten Handelsplätze für Kryptowährungenangesiedelt. Es hat die größte Investorendichte und diekryptoaktivste Community in ganz Asien. Große Konsortien wieHyperledger haben sich in Hongkong niedergelassen, um ihre Kunden imAsien-Pazifik-Raum zu betreuen. Bitmain hat die Hongkonger Börse fürseinen bevorstehenden Börsengang gewählt. Viele multinationaleKonzerne betreiben Blockchain-Forschungslabore und beschäftigenArchitekten im Herzen Asiens.NexChange wird eine Blockchain-Expo und eine Blockchain-Konferenzveranstalten. Blockchain-Experten werden über folgende Themenreferieren:Cryptonomics Anlageklima Blockchain für FinanzenICO vs. VC und IPO Regulatorischen Fragen KI und BlockchainSicherheitstokenJuwan Lee, CEO und Gründer von NexChange, sagte: "Die Zeit istreif für die erste Hong Kong Blockchain Week, und die aufstrebendeglobale Blockchain-Community zusammenzubringen." "* PR Newswire ist der Official News Distribution Partner derKonferenz.- Innovationsstudio - zur eigenverantwortlichen oder kollaborativenGestaltung strategisch innovativer Produkte.- Produktmarketing - strategische und taktische Vermarktung vonProdukten durch die globale O2O-Community. Beratung von Unternehmenin Sachen Go-to-Market-Strategien.- Unternehmungen - Beteiligung, Beratung, Unterstützung und Kauf vonUnternehmen, die innovative Produkte hervorbringen. Wir schaffenPerspektiven und bringen Partner zusammen.Pressekontakt:erhaltenSie von:Andrew WorkHead Content Strategist, Asia PacificNexChangeandrew.work@nexchange.comTel.: +852-3595-3680Informationen zu NexChangeNexChange ist ein Ecosystem-as-a-Service für Innovation, das aufFintech, Insurtech, Blockchain, KI und Healthtech spezialisiert ist.Wir errichten eine globale O2O-Community, um innovative Produkte zuentwickeln zu vermarkten und in Innovationsforschung zu investieren:Logo - https://mma.prnewswire.com/media/780300/NexChange_logo.jpgOriginal-Content von: NexChange, übermittelt durch news aktuell