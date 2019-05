Offizielle Eröffnung des Siemens Smart Manufacturing Innovation Center Chengdu in der Chengdu High-Tech Zone

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Nachdem das Siemens IndustrialSoftware Global R&D Center vor einem Jahr in der Chengdu High-TechZone fertiggestellt wurde, wurde am 21. Mai dieses Jahres am gleichenOrt das Siemens Smart Manufacturing Innovation Center Chengduoffiziell eröffnet.Im August 2017 unterzeichnete die Chengdu High-Tech Zone mitSiemens einen Vertrag über den Bau des Siemens Industrial SoftwareGlobal R&D Center sowie des Siemens Smart Manufacturing InnovationCenter Chengdu in Höhe von etwa 1 Milliarde RMB. Nach einer Bauzeitvon knapp zwei Jahren wurden die beiden wichtigen Zentren in derChengdu High-Tech Zone fertiggestellt und eröffnet. Das Center grenztan die Siemens Industry Automation Products Manufacturing andDevelopment Base, Chengdu (SEWC) - das Siemens Global Industrial 4.0Benchmark-Werk - und wird neben zahlreichen internationalen SiemensExpertenressourcen auch eine Software- und Hardware-F&E-Plattform,Branchen-Know-how und bewährte Geschäftspraktiken bieten, um dasFlaggschiff der digitalen Transformation zu bauen, das der Innovationder chinesischen Fertigungsbranche zu neuen Höhen verhelfen wird.Das Siemens Smart Manufacturing Innovation Center besteht aus vierfunktionellen Modulen: das Smart Manufacturing Center of Excellence,das Smart Manufacturing Professional Lab, das Industry SolutionResearch Center und die Talent Training Platform. Das SmartManufacturing Center of Excellence wird für das Produktdesign, dieProduktplanung, die Fertigungstechnik, den Fertigungsablauf undverwandte Dienstleistungen für Unternehmen verantwortlich sein. DasSmart Manufacturing Professional Lab dient als Innovationszentrum, umdiese Dienstleistungen auf internationaler Ebene bereitzustellen. DieRessourcen des Labors dienen nicht nur der Kommunikation undPräsentation, sondern können auch für die gemeinsame Forschung bzw.gemeinsame Verfahren mit Universitäten und Unternehmen genutztwerden. Das Industry Solution Research Center wird digitale Lösungenfür spezifische Branchen bereitstellen.Darüber hinaus wird das Innovation Center das intelligente unddigitale Lehrplansystem bzw. Zertifizierungssystem entwickeln undinterdisziplinäre Talente im Bereich intelligente Fertigung fördern,die sich mit Produkttechnologie auskennen und die zentralenTechnologien in einer digitalen Fabrik verstehen."Aktuell erfährt die globale Fertigungsbranche eine neue Welle derindustriellen Transformation. Intelligente Fertigung, die sich durchbeschleunigte Konvergenz von Informationstechnologie und Produktionauszeichnet, ist zu einem Entwicklungstrend geworden", so TonyHemmelgarn, President und CEO von Siemens Digital Industry Software."Chengdu verfügt über einen enormen Vorteil bei der Förderung vonChinas wirtschaftlicher Entwicklungsstrategie. Trends aufgreifen, dieTransformation von Unternehmen vorantreiben und diese zu realisierensowie angrenzende Gebiete in diesen Prozess einzubinden und sogardiesem Trend landesweit voraus zu sein, sind allesamt Aspekte derVision, die Siemens und die Regierung von Chengdu gemeinsamverfolgen."Pressekontakt:Yin Xiuwan+86-13096359612Original-Content von: Chengdu Hi-Tech Zone, übermittelt durch news aktuell