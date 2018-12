Offizielle Deutsche Charts: Erster Single-Jahresaward an Dynoro & Gigi D'Agostino verliehen (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Dynoro ist der Senkrechtstarter der Stunde. Mit seinem Ohrwurm "InMy Mind" führte er gemeinsam mit Gigi D'Agostino nicht nur elf Wochenlang die Offiziellen Deutschen Single-Charts, ermittelt von GfKEntertainment, an. Nun räumen der litauische EDM-Produzent und deritalienische DJ sogar den "Nummer 1 Award der Offiziellen DeutschenCharts" ab, der erstmals für den erfolgreichsten Song des Jahresverliehen wurde. Wolfgang Boss und Daniel Lieberberg überreichten demSony Music-Künstler Dynoro die Auszeichnung in Berlin."In My Mind" ist ein Remix des gleichnamigen 2012er-Tracks vonIvan Gough, Feenixpawl und Georgi Kay, ergänzt um Passagen aus GigiD'Agostinos "L'amour toujours". Obwohl erst Mitte 2018veröffentlicht, setzte sich das Lied in der Jahresendauswertung mitdeutlichem Vorsprung durch. Alleine hierzulande wurde es fast 100Millionen Mal gestreamt. Von 25 platzierten Wochen mischte "In MyMind" ganze 21 Mal die Top 10 auf. Aktuell springt Rang elf heraus.Auch jenseits von Deutschland war "In My Mind" ein gigantischerVerkaufserfolg. So kommen Dynoro & Gigi D'Agostino weltweit auf fast500 Millionen Streams und Spitzenpositionen in unzähligen Ländern,darunter in Österreich (Ö3 Austria Top 40) und der Schweiz(Offizielle Schweizer Hitparade).Wolfgang Boss, B1 Recordings: "Ein fantastischer Erfolg für Dynoround Gigi D'Agostino! Mit Dynoro arbeiten wir bereits an weiterenVeröffentlichungen und ich denke, wir werden noch sehr viel vondiesem extrem talentierten und vielseitigen Producer hören. Seit 11Jahren verbringt Dynoro den Großteil seiner Zeit mit dem Produzieren- und dabei ist er erst 18 Jahre alt. Ich freue mich, diese Karrierezu begleiten."Patrick Mushatsi-Kareba, CEO Sony Music Entertainment GSA: "Ichfreue mich außerordentlich, dass der erste Single-Jahresaward derOffiziellen Deutschen Charts an einen Sony Music-Künstler geht. Wirhaben gezeigt, dass national gesignte Künstler mit uns weltweiterfolgreich sein können. Ich freue mich über die weitereZusammenarbeit mit Dynoro und ich gratuliere dem gesamten Team."Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainmentermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind daszentrale Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans. Basisder Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von 2.800Einzelhändlern sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäreHandel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale undMusik-Streaming-Plattformen.Pressekontakt:Hans Schmucker, hans.schmucker@gfk.comNadine Arend, nadine.arend@gfk.comOriginal-Content von: GfK Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuell