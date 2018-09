Offizielle Deutsche Charts: BVMI und GfK Entertainment bekräftigen Partnerschaft (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) und GfK Entertainmentsetzen ihre vertrauensvolle Partnerschaft fort. Wie aus denvergangenen Jahrzehnten gewohnt, wird GfK Entertainment auchweiterhin die offiziellen deutschen Musikmarktdaten sowie dieOffiziellen Deutschen Charts im Auftrag des Verbandes erstellen. Dievorzeitige Verlängerung der Zusammenarbeit wurde heute im Rahmen desReeperbahn Festivals bekanntgegeben."In einem extrem dynamischen Marktumfeld, in dem sichVertriebswege und Musikkonsum weiter verändern werden, ist es fürBranche und Fans umso spannender, Trends über alle Nutzungsformen zubetrachten. Eine zentrale Basis dafür sind verlässliche Daten und ichfreue mich sehr, hier die Kompetenz unseres langjährigen Partners GfKEntertainment weiterhin an unserer Seite zu wissen", so derBVMI-Vorstandsvorsitzende Dr. Florian Drücke.Dr. Mathias Giloth, Geschäftsführer GfK Entertainment: "DieOffiziellen Deutschen Charts sind das zentrale Erfolgsbarometer einerganzen Branche - und das auch im 41. Jahr ihres Bestehens. Wir freuenuns, diese Marke gemeinsam mit dem BVMI weiter auszubauen, neuePlattformen (insbesondere im Streaming-Bereich) anzuschließen,weitere Formate zu etablieren und Innovationen voranzutreiben. VielenDank für das entgegengebrachte Vertrauen!"Die Offiziellen Deutschen Charts decken 90 Prozent allerMusikverkäufe ab. Basis sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von2.800 Einzelhändlern sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen derstationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale undMusik-Streaming-Plattformen.Pressekontakt:Hans Schmucker, hans.schmucker@gfk.comNadine Arend, nadine.arend@gfk.comOriginal-Content von: GfK Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuell