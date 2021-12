BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Das Robert-Koch-Institut hat Großbritannien zum "Virusvariantengebiet" erklärt und damit dem Wunsch der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) entsprochen. Das geht aus der RKI-Liste internationaler Risikogebiete hervor, die am Samstagabend aktualisiert wurde. Die Aktualisierung ist wirksam ab Montag um 0 Uhr.

Die Gesundheitsminister der Länder hatten das am Samstagnachmittag verlangt, um eine Ausbreitung der Omikron-Variante einzudämmen. "Die Ausbreitung von Omikron in Großbritannien ist sehr deutlich. Wir appellieren zudem an die Bevölkerung: Reisen Sie nicht in die Virusvariantengebiete, wenn es sich nicht vermeiden lässt", so GMK-Vorsitzender und Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). "Wir müssen die Ausbreitung von Omikron so lange wie möglich verhindern und maximal verlangsamen, damit sich noch mehr Menschen impfen lassen können."

