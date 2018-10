Offiziell: Merz kandidiert für CDU-Vorsitz

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der frühere CDU-Politiker Friedrich Merz hat seine Kandidatur für den Parteivorsitz am Dienstag offiziell bestätigt. Wörtlich ließ sich Merz in einer schriftlichen Erklärung wie folgt zitieren: "Ich habe mich nach reiflicher Überlegung und nach zahlreichen Gesprächen entschieden, auf dem Bundesparteitag in Hamburg für den Vorsitz der Christlich Demokratischen Union Deutschlands zu kandidieren. Wir brauchen in der Union Aufbruch und Erneuerung mit erfahrenen und mit jüngeren Führungspersönlichkeiten. Ich bin bereit, dafür Verantwortung zu übernehmen und gleichzeitig alles zu tun, um den inneren Zusammenhalt und die Zukunftsfähigkeit der CDU Deutschlands zu stärken."

Angela Merkel verdiene "Respekt und Anerkennung für ihre Leistungen in 18 Jahren an der Spitze der Partei", sagte Merz außerdem. Damit habe die CDU Deutschlands nun "die Chance, sich neu aufzustellen und eine neue Parteiführung zu wählen".

Foto: über dts Nachrichtenagentur