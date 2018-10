Office of Generic Drugs (OGD/FDA) vergibt FDA-Vertrag im Wert von 1 Mio. USD an CUBRC und EpiVax für den Nachweis und die Validierung von Verfahren zur Risikobewertung der Immunogenität für generische Peptidpräparate und deren Verunreinigungen.

Providence, Rhode Island (ots/PRNewswire) - EpiVax, Inc.("EpiVax") und CUBRC, Inc. ("CUBRC") gaben heute bekannt, dass sieeinen Zweijahresvertrag über 1 Million USD von der Food and DrugAdministration (FDA) als Reaktion auf eine Broad Agency Announcement(BAA), FDA BAA-17-00123, erhalten haben.Das Forschungsprogramm wird bewährte Verfahren und Vorgehensweisenidentifizieren, um generische Peptide und verwandte Verunreinigungenauf ihr immunogenes Potenzial zu prüfen. "EpiVax hat sich größte Mühegegeben, um im Bereich der Immunogenitätsbewertung an vordersterFront zu stehen. Unsere proprietären Immuninformatik-Toolsermöglichen es, Risikobewertungen präzise und schnell durchzuführen.Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit FDA-Wissenschaftlern, umneue Standards für die Risikobewertung der Immunogenität vongenerischen Peptidarzneimitteln zu setzen", sagte Annie De Groot, MD,CEO/CSO von EpiVax.Die FDA hat kürzlich einen Leitlinienentwurf für generischePeptidpräparate veröffentlicht und eine BAA für Instrumente zurRisikobewertung der Immunogenität herausgegeben. Als Reaktion aufdiese BAA werden die Wissenschaftler von EpiVax die Verfahren zurRisikobewertung für generische Peptide vorstellen und validieren.OGD-Wissenschaftler haben auch Zugriff auf EpiVax ISPRI Toolkit fürausgewählte Peptid-Medikamente und ihre Verunreinigungen.CUBRC wird sein technisches Fachwissen in der biomedizinischenForschung und Entwicklung zusammen mit seiner Erfahrung bei derVergabe großer staatlicher Zuschüsse und Aufträge in Zusammenarbeitmit EpiVax zur Durchführung der Forschung nutzen. "CUBRC plant,unsere mehr als dreijährige Partnerschaft mit EpiVax zu nutzen, umKompetenzen in den Bereichen Systemintegration und Programmmanagementbereitzustellen und die hochspezialisierten immuninformatischen Toolsvon EpiVax weiterzuentwickeln, um die FDA bei der Evaluierung neuergenerischer Peptidpräparate zu unterstützen", sagte Dr. KatieEdwards, CUBRC Prime Technical Program Lead.Informationen zum Entwurf einer FDA-Leitlinie für generischePeptid-ANDAsDen neuen Leitlinienentwurf des Office of Generic Drugs, derInformationen zum Einsatz der In-Silico-Analyse für beschleunigteneue Arzneimittelzulassungen generischer Peptidpräparate enthält,finden Sie hier (UCM578365) (https://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/UCM578365.pdf).Informationen zu EpiVaxEpiVax ist ein seit 20 Jahren bestehendes, privatesBiotechnologieunternehmen mit Sitz in Providence RI und einem breitenPortfolio an Projekten unter anderem im Bereich der Impfstoffe undImmuntherapien für Infektionskrankheiten, Autoimmunität und Krebs.Die Wissenschaftler von EpiVax unter der Leitung der MitbegründerAnnie De Groot und Bill Martin sind auf dem Gebiet fürRisikobewertung der Immunogenität führend. Die ISPRI (http://www.epivax.com/immunogenicity-screening/ispri-web-based-immunogenicity-screening/)- und iVAX (http://www.epivax.com/vaccine-design-redesign/ivax-web-based-vaccine-design/)-Toolkits für Medikamente und Impfstoffewerden von einer Reihe von Unternehmen weltweit eingesetzt. BesuchenSie www.epivax.com, um mehr zu erfahren.Das Spin-Out-Unternehmen EpiVax Oncology nutzt einenpeptidorientierten Ansatz zur personalisierten Krebsimmuntherapie.Besuchen Sie www.epivaxonco.com, um mehr zu erfahren.Informationen zu CUBRCCUBRC ist ein unabhängiges gemeinnütziges Forschungsunternehmen,das Forschungs-, Entwicklungs-, Test- und Systemintegrationsprogrammein den Bereichen Medizin, chemische und biologische Abwehr,Datenwissenschaft und Informationsfusion, Steuerung und Kontrollesowie Hypersonik durchführt. Besuchen Sie www.cubrc.org, um mehr zuerfahren.FDA-FinanzierungserklärungDie FDA unterstützt das Projekt, auf das in dieserPressemitteilung verwiesen wird. Der Inhalt der Informationenspiegelt nicht unbedingt die Position oder die Politik derUS-Bundesregierung wider, und es ist keine offizielle Billigungdaraus abzuleiten. Das gesamte Projekt (~1,0 Millionen USD) wird mitBundesmitteln finanziert.PressekontaktDr. Annie De Groot,EpiVax, Inc.401-272-2123KNelson@EpiVax.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/542055/EpiVax_Logo.jpgOriginal-Content von: EpiVax, übermittelt durch news aktuell