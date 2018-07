Office Depot: Aktienanalyse vom 13.07.2018

In unserer neuen Analyse nehmen wir Office Depot unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Fachgeschäfte". Die Office Depot-Aktie notierte am 11.07.2018 mit 2,7 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Unser Analystenteam hat Office Depot auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,6 Prozent und liegt damit 0,19 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Retail - Discretionary, 3,4). Die Office Depot-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Office Depot als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 4 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Office Depot vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 4 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 48,15 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 2,7 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Fundamental: Die Aktie von Office Depot gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 7,58 insgesamt 82 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Retail - Discretionary", der 41,71 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".