München (ots) -Der Vorsitzende der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, ThomasKreuzer, hat der Vorsitzenden der Landtagsfraktion von Bündnis 90/DieGrünen einen offenen Brief geschrieben. Anlass ist ihre Teilnahme aneiner Demonstration gegen Abschiebungen, bei der Demonstranten "Feuerund Flamme den Abschiebebehörden" skandierten. Nachfolgend der Briefim Wortlaut:"Sehr geehrte Frau Schulze,mit großem Befremden, ja Erschütterung, sehe ich einen Vorgang,der mir jetzt erst bekannt geworden ist. Sie haben an einerDemonstration am Flughafen in München teilgenommen. Dort wurdedagegen protestiert, dass nach dem Abschluss eines rechtsstaatlichenVerfahrens ausreisepflichtige Personen in ihr Heimatland abgeschobenwurden. Das ist soweit Ihr gutes, grundgesetzlich verbrieftes Recht,selbst wenn Sie damit zeigen, dass Ihnen rechtsstaatliche Verfahrenin bestimmten Fragen egal sind.Ungeheuerlich wird der Vorgang dadurch, dass Sie dort offengemeinsam mit der "Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands"(MLPD) aufgetreten sind, einer Partei, die vom Verfassungsschutzbeobachtet wird. Das gleiche gilt für den gemeinsamen Auftritt mitder "Antifa-NT", die im bayerischen Verfassungsschutzbericht erwähntwird.Während Ihrer Anwesenheit wurden die Schlachtrufe "Feuer undFlamme den Abschiebebehörden" und "Mord, Folter, Deportation - dasist deutsche Tradition" skandiert.Sehr geehrte Frau Schulze, ich bin zutiefst empört, dass Siewiderspruchslos bei solchen Aktionen mitmachen und sich offenbar mitden Schlachtrufen identifizieren. Ich darf Sie an Ihre eigenen Worteerinnern: "Mitgefangen, mitgehangen. Es ist auch Ihre Verantwortung,mit wem Sie sich auf der Straße zeigen."Der Ruf "Feuer und Flamme den Abschiebebehörden" ist einunverhohlener Aufruf zu gewalttätigen Anschlägen auf Polizistinnenund Polizisten, Justizbeamte sowie auf die Angestellten vonAusländerbehörden in den Landratsämtern, Regierungen, Landesämtern,Ministerien und Einrichtungen.Mit dem Kampfslogan "Mord, Folter, Deportation - das ist deutscheTradition", dem Sie ebenfalls bei dieser Demonstration am 27. März2017 nicht widersprochen haben, werden die bundesrepublikanischenBehörden und Mitarbeiter in die Nähe des Nationalsozialismus gerückt.Diesen Ausspruch halte ich für geschichtsvergessen und er relativiertdie Verbrechen der Nationalsozialisten. Außerdem ist er eine grobeBeleidigung und Ehrabschneidung für die Mitarbeiter im öffentlichenDienst. Und er ist geeignet, das Ansehen unseres Rechtsstaates massivzu beschädigen.Dass Sie bei einer anderen Demonstration, die erst vor wenigenWochen am Marienplatz stattgefunden hat, dem politischen Gegner IhrenMittelfinger gezeigt haben, wird gegen die oben genannteUngeheuerlichkeit fast zur Randnotiz. Gleichwohl zeichnet es ein Bildvon Ihnen als Politikerin, die bei Demonstrationen Spaß an derEskalation und an der Provokation findet. Das ist ein krasserWiderspruch zu Ihren Plakaten, auf denen Sie von "Herz statt Hass"reden. Auf der Demonstration haben Sie das Gegenteil gezeigt. Und ja,auch wenn wir uns in der Ablehnung von Rechtsradikalen und NDP-lerneinig sind, taugt das nicht als Ausrede. Einen anderen Menschen nichtzu beleidigen, ist in unserem Rechtsstaat nicht an die persönlicheEinschätzung geknüpft, ob man die politischen, religiösen oderweltanschaulichen Positionen des Gegenübers teilt.Warum erwähne ich diese Aktion? Weil Sie damit dem Ansehen derPolitiker insgesamt schaden und das in einer Zeit, in der extremeGruppierungen und Parteien sich anschicken, in den BayerischenLandtag einzuziehen. Wir sind in der nächsten Zeit noch stärkergefordert, einen demokratischen und anständigen Umgang vorzuleben.Mit der oben genannten Aktion verfehlen Sie diesen Anspruch.Sehr geehrte Frau Schulze, ich fordere Sie hiermit öffentlich auf,sich umgehend von den Aktionen zu distanzieren. Ich denke, dass dieBürgerinnen und Bürger Bayerns ein Anrecht haben, noch vor der Wahlzu erfahren, woran sie bei Ihnen sind. Stehen Sie auf der Seite derVerfassungsfeinde und der Gewaltaufrufe oder stehen Sie auf der Seiteder besonnenen Demokraten?Mit freundlichen Grüßen Thomas Kreuzer, MdL"Den gesamten Brief als PDF zum Download finden Sie hier:www.csu-landtag.de/download/?file=20181011_offenerbrief_kreuzer.pdf