Mit einem offenen Brief, der morgen in der"tageszeitung" erscheint, fordert die Bürgerbewegung Campact diegrünen Jamaika-Verhandler auf, beim Thema Kohleausstieg hart zubleiben. "Das Klima verhandelt nicht. Die Folgen des Klimawandelsbringen schon jetzt Elend und Tod. Deshalb wollen wir Euch an diesemWochenende kämpfen sehen", heißt es in dem Schreiben.Damit reagiert die Organisation auf jüngste Berichte, wonach dieGrünen eine Abschaltung von Kohlekraftwerken mit einer Gesamtleistungvon lediglich 8-10 Gigawatt forderten. Das sei weniger als die Hälftedessen, was zur Erreichung des Klimaschutz-Zieles 2020 nötig sei.Sollten Union und FDP weniger anbieten, dürften die Grünen sich damitauf keinen Fall zufrieden geben. "Ein solches Geschacher zerstört diedeutsche Klimapolitik. Wir verlangen von Euch: Bleibt hart! 10Gigawatt sind das absolute Minimum", heißt es dazu in dem Brief.Den vollständige Text des Briefs können Sie hier abrufen:http://ots.de/zfG5iP