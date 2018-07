Offener Brief an den Präsidenten der Tiroler Festspiele Erl - ANHANG

"Wir stehen auf für unsere Würde als Künstlerinnen undFrauen!"Wien/Erl (ots) - Künstlerinnen, die zwischen 1998 und 2017 in Erltätig waren, wenden sich in einem Offenen Brief an die Leitung derFestspiele und an die Öffentlichkeit.Hier der Brief im Wortlaut.* * *Zwtl.: Offener BriefAn den Präsidenten der Tiroler Festspiele Erl Dr. Hans PeterHaselsteiner Mühlgraben 56 a 6343 ErlWir, die Unterzeichneten, waren bei den Festspielen in Erl alsKünstlerinnen tätig. Die unangemessene Art, wie auf das Ansprechender dortigen Zustände reagiert wurde, macht es uns unmöglich, längerüber unsere eigenen Erfahrungen zu schweigen. Wir sind direkt Betroffene, Zeuginnen oder Mitwissendedavon, dass es zu unserer Zeit anhaltenden Machtmissbrauch undsexuelle Übergriffe von Seiten des künstlerischen Leiters gegebenhat. Auch einige von uns waren solchen ausgesetzt: unerwünschtemKüssen auf den Mund oder auf die Brust, Begrapschen unter demPullover, Griff zwischen die Beine etc., von obszöner verbalerAnmache ganz zu schweigen. Immer wieder wurden die Grenzen derpersönlichen Würde und des Respekts uns gegenüber missachtet undüberschritten. Regelmäßig waren wir der ungehemmten Aggression deskünstlerischen Leiters ausgesetzt. Massive seelische Gewalt in Formvon Mobbing, öffentlicher Bloßstellung, Demütigung und Schikane standan der Tagesordnung. Wer den Spielregeln nicht folgte, wurde mitRepressalien und Ausgrenzung bestraft: Versprochene Rollenaufträgeund Verträge wurden zurückgezogen, die zuvor gelobte Leistung warplötzlich nichts mehr wert oder wurde coram publico ins Lächerlichegezogen, um nur einige Beispiele zu nennen.Wir sind empört, dass trotz der allseits bekannten Faktenlage dienotwendigen Konsequenzen noch immer auf sich warten lassen, sowohlvon Seiten der Präsidentschaft der Festspiele als auch von Seiten derzuständigen Politik.25. Juli 2018Aliona Dargel, Violine, Weißrussland Bettine Kampp, Sopran,Deutschland Ninela Lamaj, Violine, Albanien/Italien Julia Oesch,Mezzosopran, Deutschland Mona Somm, Sopran, SchweizDie unterzeichnenden Künstlerinnen möchten mit diesem Schritt andie Öffentlichkeit auch weitere Betroffene auffordern, sich zugemeinsamem Handeln zusammenzuschließen. Gerne wenden Sie sichhierfür an voiceit@artbutfair.orgRückfragehinweis:Elisabeth KulmanE-Mail: voiceit@artbutfair.orgPressekontakt von Elisabeth Kulman:Martin KienzlMobil: + 43 699 11 36 42 45E-Mail: mkienzl@hotmail.comWebsite: https://www.elisabethkulman.com/Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/12954/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Elisabeth Kulman, übermittelt durch news aktuell