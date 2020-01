Offener Austausch bei Arbeitstreffen in Fulda / Arbeitstreffen der Mitgliedsverbände und DFV-Präsidium in Fulda

Berlin (ots) - Wie geht es im Deutschen Feuerwehrverband im Jahr 2020 und in derZukunft weiter? Diese Frage beschäftigt viele Feuerwehrangehörige und Partnerdes DFV - insbesondere die Mitgliedsverbände. So trafen sich am Freitag, 24.Januar, die Präsidenten und Vorsitzenden der Mitgliedsverbände mit demDFV-Präsidium in Fulda.Die Anwesenden werten es als ein positives Signal, dass sich alle Verbände inden Austausch zur zukünftigen Ausrichtung des DFV einbringen. Konkret wurdeunter anderem über folgende Fragen debattiert:- Welche Auswirkungen haben der Konflikt um den Rücktritt desPräsidenten und die Medienkrise rund um den DFV?Insbesondere die Diskussion um die Äußerungen in den Medien rund umrechtsnationale Tendenzen haben dem Ansehen der Feuerwehren geschadet. Der DFV,sein Präsidium sowie die Mitgliedsverbände und ihre Spitzenkräfte tretenentschieden jeder Form von rechtsnationalen Tendenzen in den Feuerwehren, inGesellschaft und Politik entgegen.- Wie geht es personell im Deutschen Feuerwehrverband weiter?Die Landesverbände sowie die AGBF Bund und der Werkfeuerwehrverband Deutschlandstehen hinter dem nun gestarteten Weg, die großen Herausforderungen im Jahr 2020zu meistern. In der jetzigen Konstellation ist der DFV handlungsfähig. Jedochgilt es, in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedsverbänden, engagiertenKameradinnen und Kameraden sowie Unterstützern die anstehenden Veranstaltungenzu planen. Mehr denn je kommt es auf ein gutes Netzwerk an.- Wann wird ein neuer Präsident gewählt?Tatsächlich stärkt ein neuer Präsident auch direkt wieder den DFV. Die Neuwahlsoll nach dem Willen der Vorsitzenden und Präsidenten der Mitgliedsverbändeanlässlich der geplanten Delegiertenversammlung am 20. Juni zum DeutschenFeuerwehrtag in Hannover stattfinden.- Wie werden die Strukturen diskutiert?Ferner ging es in dem Arbeitstreffen um die Zusammensetzung der Gremien,Beteiligungsstrukturen und kürzere Entscheidungswege. Dieser Prozess wird jetztFahrt aufnehmen. In den nächsten Monaten sollen auch die Strukturen im DFVfortentwickelt werden. Nach dem Treffen in Fulda finden Ende Februar in Berlinund Anfang April in Erfurt zwei Sitzungen des Präsidialrats (vergleichbar bspw.mit einem Verbandsausschuss) statt. Zudem wird sich ein Personenkreis zwischendiesen Sitzungen einer zukunftsorientierten Entwicklung der Strukturen widmen.- Haben die aktuellen Herausforderungen Auswirkungen auf dieInterschutz und den Deutschen Feuerwehrtag?Alle Absprachen und Vereinbarungen wurden intensiv überprüft. Auch dank derstarken Unterstützung des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen ist der DFVhier auf dem richtigen Weg. Die Präsidenten und Vorsitzenden derLandesfeuerwehrverbände und das Präsidium des Deutschen Feuerwehrverbandesfreuen sich auf eine herausragende Veranstaltung vom 15. bis 20. Juni inHannover.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia DarmstädterTelefon: 030-28 88 48 823Fax: 030-28 88 48 809darmstaedter@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenTwitter: @FeuerwehrDFVWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/50093/4502067OTS: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Original-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuell