Offene Handelgesellschaft: Vorteile und Gewinnverteilung einer OHG

In der Unternehmenswelt gibt es viele verschiedene Formen von Firmen. An der Börse beschäftigen wir uns täglich hauptsächlich mit Aktiengesellschaften. Neben der Aktiengesellschaft (AG) gibt es aber auch noch andere Gesellschaftsformen. Zum Beispiel die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) oder die Gesellschaft mit beschränkter Haftung. In diesem Artikel wollen wir uns einer weiteren Gesellschaftsform widmen: der offenen Handelsgesellschaft (OHG). Eine offene Handelsgesellschaft… Hier weiterlesen