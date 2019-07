Offenbarungseid für die Kreislaufpolitik der Bundesregierung: Elektroschrott-Sammelquote verbleibt bei kläglichen 45 Prozent und wird EU-Mindestvorgabe für 2019 verfehlen

Berlin (ots) - Bundesumweltministerium muss auch für 2017einräumen: nicht einmal die Hälfte des Elektroschrotts wirdordnungsgemäß erfasst - Deutschland ist weit vom europäischenMindestziel von 65 Prozent in 2019 entfernt und im Vergleich zuanderen europäischen Staaten weit abgeschlagen - Testbesuche derDeutschen Umwelthilfe belegen schlechte Umsetzung der gesetzlichenVorgaben im Handel - DUH fordert massive Verschärfung derRücknahmeverpflichtung für Handel und Industrie - Die Einführungeines verbindlichen Pfandsystems für kurzlebige und umweltrelevanteElektrogeräte wie Mobiltelefone ist sinnvoll und notwendigNeu veröffentlichte Zahlen zur Sammlung von Elektroschrott belegendas Versagen der wirtschaftsnahen Abfallpolitik vonBundesumweltministerin Svenja Schulze. Demnach wurden 2017 inDeutschland nur 10,2 Kilogramm Elektroschrott pro Einwohnergesammelt, obwohl rund 25 Kilogramm je Einwohner in Verkehr gebrachtwurden. Die Sammelquote für Elektroschrott lag 2017 lediglich bei45,08 Prozent. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert, dass inDeutschland mehr Elektroschrott illegal entsorgt und exportiert, alsordnungsgemäß entsorgt wird. Um das von der EU vorgegebene Sammelzielvon 65 Prozent für 2019 zu erreichen, muss die Erfassungsquote umüber 20 Prozentpunkte steigen. Die DUH fordert daher eine Ausweitungder Rücknahmepflicht im Handel, eine bessere Verbraucherinformationsowie die Veröffentlichung der Sammelergebnisse von Händlern undHerstellern. Für besonders umweltrelevante und kurzlebigeElektrogeräte, wie Smartphones, sollte ein Pfandsystem eingeführtwerden.Im EU-Ländervergleich ist Deutschland bei derElektroschrottsammlung abgeschlagen. Mit einer Sammelquote von 44,95Prozent lag Deutschland bereits 2016 deutlich unter demEU-Durchschnitt von 48,79 Prozent. Andere EU-Staaten erreichten 2016weit höhere Sammelquoten, so etwa Irland mit 58,2 Prozent oderSchweden mit 66,4 Prozent. "Dass mehr als die Hälfte des oft mitSchadstoffen belasteten Elektroschrotts illegal entsorgt undexportiert wird, ist ein Offenbarungseid für eine gescheiterteAbfallpolitik, die diese Bundesregierung fortsetzt. Um dasEU-Sammelziel von 65 Prozent in 2019 zu erreichen, muss sichBundesumweltministerin Schulze endlich vom gescheiterten Prinzip der'freiwilligen Vereinbarungen' verabschieden. Vor diesem Hintergrundist es inakzeptabel und geradezu fahrlässig, dass Discounter, die ingroßer Menge Elektrogeräte verkaufen, nicht zur Rücknahme vonElektroschrott verpflichtet werden. Dies muss noch in diesem Jahrgeschehen", kritisiert DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch.Hauptverantwortlich für die niedrigen Sammelmengen vonElektroschrott sind nach Einschätzung der DUH die Handelsunternehmen.Zwar müssen diese seit dem 24. Juli 2016 unter bestimmtenVoraussetzungen ausgediente Elektrogeräte zurücknehmen, allerdingszeigen Testbesuche der DUH, dass viele Händler die Rücknahmepflichtenboykottieren. "Während der Handel mittlerweile mehr als zweiMillionen Tonnen Elektrogeräte pro Jahr verkauft, werden über ihnjährlich nur rund 100.000 Tonnen Altgeräte zurückgenommen. UnsereTestbesuche zeigen, dass viele Händler die Rücknahme verweigern,erschweren oder gesetzeswidrig nicht darüber informieren. In derFolge werden hunderttausende Tonnen Elektroschrott ins Auslandexportiert oder fälschlich im Restmüll entsorgt. Dabei schadenFlammschutzmittel und Weichmacher unbehandelt freigesetzt Mensch undUmwelt", erklärt Philipp Sommer, Stellvertretender Leiter desBereichs Kreislaufwirtschaft bei der DUH.Um die illegale Entsorgung von Elektroschrott zu stoppen, fordertdie DUH eine massive Ausweitung und Vereinfachung derRücknahmeverpflichtung für Händler. So sollten Verbraucher beim Kaufeines neuen Geräts ein ähnliches Altgerät kostenfrei zurückgebenkönnen. Händler mit einer Gesamtverkaufsfläche sowie Online-Händlermit einer Lager- und Versandfläche von mehr als 100 m² solltenElektroaltgeräte unter 50 Zentimetern auch unabhängig vom Kauf einesneuen Geräts zurücknehmen. Damit sich Händler und Hersteller aktiv umdie Rücknahme bemühen, sollten diese zur Veröffentlichung ihrerSammelquoten verpflichtet werden.Nur wenn Verbraucher über die Rücknahme von Elektroschrottinformiert werden, bringen sie diese auch zurück in die Läden.Deshalb sollten Händler am Verkaufsregal, bzw. auf derProduktwebseite, aktiv auf die kostenlosen Entsorgungsmöglichkeitenhinweisen und bei Nichteinhaltung sanktioniert werden."Die viel zu laschen Vorgaben für Handel und Industrie zurSammlung von Elektroaltgeräten müssen dringend verschärft werden. Sieentlassen zudem viele Unternehmen aus der Verantwortung, weil sie nurdie gesamte Branche, nicht jedoch einzelne Akteure zur Rücknahmebestimmter Mengen Elektroschrott verpflichten. UmweltministerinSchulze muss nachbessern und dafür sorgen, dass die Einhaltung derSammelquote für Elektroschrott von einzelnen Unternehmensichergestellt wird. Sammelangebote für private Haushalte und Gewerbemüssen zudem flächendeckend angeboten werden. Ein Pfandsystem fürbesonders umweltrelevante und kurzlebige Geräte, wie etwaSmartphones, ist dabei zwingend notwendig, um die Rückgabequotegerade dieser ressourcenintensiven Geräte zu erhöhen", sagt Resch.Links:DUH-Stellungnahme zum Elektrogesetz:https://www.duh.de/themen/recycling/elektrogeraeteDUH-Testergebnisse zur Rücknahme von Elektroaltgeräten im Handel:https://www.duh.de/projekte/elektro-rueckgabePressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.dePhilipp Sommer, Stellv. Leiter Kreislaufwirtschaft030 2400867-462, sommer@duh.deDUH-Pressestelle:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfe/Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell