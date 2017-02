Offen denken: Projekte mit Vorbildcharakter gesucht

Berlin (ots) - "Deutschland - Land der Ideen" und Deutsche Banksuchen die 100 besten Ideen / Bewerbungen bis 3. April 2017 unterwww.ausgezeichnete-orte.deUnter dem Motto "Offen denken - Damit sich Neues entfalten kann"startet heute die Bewerbungsphase des aktuellen Wettbewerbs"Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen". Gefragt sind innovativeProjekte aus Wirtschaft, Wissenschaft, Umwelt, Gesellschaft, Kulturoder Bildung, die durch offenes Denken etwas bewegen.Sozialunternehmen sollen in diesem Jahr besonders im Fokus stehen.Die Initiative "Deutschland - Land der Ideen" und die Deutsche Bankrichten den Innovationswettbewerb seit zwölf Jahren gemeinsam aus.Christian Sewing, Mitglied des Vorstands der Deutschen Bank, erklärtdas Thema des Wettbewerbs: "Die besten Innovationen wachsen, wennMenschen offen, neugierig und mutig sind, und wenn sie dasDurchhaltevermögen haben, um ihre Idee zu verwirklichen. DiesesEngagement verdient höchste Anerkennung und muss ausgezeichnetwerden."Offenheit hat Potenzial: 100 starke Ideen für Deutschlands ZukunftDer Wettbewerb steht allen Projekten offen, die gemäß demJahresthema einen positiven Beitrag leisten, um gesellschaftlicheHerausforderungen anzugehen. Sozialunternehmer, Firmen,Projektentwickler, Kunst- und Kultureinrichtungen, Universitäten,soziale und kirchliche Einrichtungen, Initiativen, Vereine, Verbändeund Genossenschaften sowie Privatpersonen können sich unterwww.ausgezeichnete-orte.de bis einschließlich 3. April 2017 bewerben."Mit dem Wettbewerb wollen wir in diesem Jahr zeigen, wie wir dieLust, neue Wege zu gehen und anders zu denken, dazu nutzen können, umgroße Herausforderungen wie die Digitalisierung oder die Zuwanderungzu meistern. Soll der Standort Deutschland weiterhin erfolgreichbleiben, ist Offenheit die unverzichtbare Basis dafür", so DieterKempf, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie e. V.(BDI) und Präsident des Deutschland - Land der Ideen e. V.Große Aufmerksamkeit für PreisträgerDie Preisträger erwartet ein Wettbewerbsjahr voller Höhepunkte undUnterstützung: "Deutschland - Land der Ideen" und die Deutsche Bankhelfen den Preisträgern dabei, ihr Projekt ins Rampenlicht zu rücken.Darüber hinaus profitieren die Preisträger vom Netzwerk desWettbewerbs und werden zu exklusiven Veranstaltungen eingeladen. Siedürfen mit dem Gütesiegel "Ausgezeichneter Ort im Land der Ideen" fürsich werben und erhalten so die Chance, neue Kunden, Partner,Sponsoren oder Mitglieder zu gewinnen. Erstmals können sichPreisträger im Rahmen des "Made for Good"-Chancenprogramms vonMentoren der Deutschen Bank beraten lassen - sei es bei einemBusiness-Plan, bei der Finanzierung oder der Öffentlichkeitsarbeit.Die Jury: Gemeinsam für gute IdeenEine unabhängige Jury wählt die 100 Preisträger nach folgendenKriterien aus: Bezug zum Jahresthema, Zukunftsorientierung,Innovation und Umsetzungsstärke sowie Vorbildwirkung und Ansporn.Weitere Informationen zu allen Jurymitgliedern finden Sie hier:https://www.land-der-ideen.de/wettbewerbe/ausgezeichnete-orte/juryInformationen zu den Teilnahmebedingungen sowie dasOnline-Bewerbungsformular können Sie unter www.ausgezeichnete-orte.deabrufen. Außerdem liefern die Social-Media-Kanäle der Initiative"Deutschland - Land der Ideen" bei Facebook, Twitter und YouTubeaktuelle Informationen.Wettbewerbslogo zum Download:https://www.land-der-ideen.de/node/66776 Trailer zum Wettbewerb:https://youtu.be/rvK7pWV2qO4Engagierte Partner: "Deutschland - Land der Ideen" und dieDeutsche Bank"Deutschland - Land der Ideen" ist die gemeinsameStandortinitiative der Bundesregierung und der deutschen Wirtschaft,vertreten durch den BDI. Die Deutsche Bank ist seit 2006 Partner undNationaler Förderer des Wettbewerbs "Ausgezeichnete Orte im Land derIdeen". Ziel ist es, Innovationen aus Deutschland im In- und Auslandsichtbar zu machen und die Leistungskraft und Zukunftsfähigkeit desStandorts zu stärken. Seit 2013 steht der Wettbewerb unter einemJahresthema: Nach "Ideen finden Stadt" (2013), "Innovationenquerfeldein - Ländliche Räume neu gedacht" (2014) und "Stadt, Land,Netz: Innovationen für eine digitale Welt" (2015) wurden imvergangenen Jahr unter dem Motto "NachbarSCHAFFTInnovation -Gemeinschaft als Erfolgsmodell" Projekte gesucht, die Zusammenarbeitund Kooperation in den Mittelpunkt ihres Handels stellen.Pressekontakt:Deutschland - Land der IdeenStefan VolovinisTel.: 030/206459-160presse@land-der-ideen.dewww.land-der-ideen.dewww.facebook.com/deutschland.landderideenwww.twitter.com/Land_der_IdeenDeutsche BankDoris NabbefeldTel.: 069/910-31070doris.nabbefeld@db.comwww.deutsche-bank.de/ideenwww.facebook.com/DeutscheBankwww.twitter.com/deutschebankOriginal-Content von: Wettbewerb "Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen", übermittelt durch news aktuell