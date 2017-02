"Offen denken. Damit sich Neues entfalten kann." - Jetzt mitmachen beim Wettbewerb "Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen 2017" (AUDIO)

Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Wo wären wir eigentlich, wenn alles immer genau so geblieben wäre,wie es einmal war? Eins ist auf jeden Fall sicher - wir wären nichtda, wo wir heute sind. Wenn wir nur mal auf die letzten Jahrhundertezurückschauen - wir würden auf Strom verzichten, monatelang auf einenBrief warten und immer nur zu Fuß oder mit der Pferdekutscheunterwegs sein. Neue Sachen probieren, sich anderen Menschen,Kulturen und Ideen öffnen - das macht das Leben doch erst richtigbunt und spannend. Und genau deshalb ist "Offenheit" auch dasdiesjährige große Thema des deutschlandweiten Innovationswettbewerbs"Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen", bei dem Sie sich ab sofortmit unterschiedlichsten Projekten bewerben können. Mehr von OliverHeinze.Sprecher: Vor zwölf Jahren haben Bund und Wirtschaft dieInitiative "Deutschland - Land der Ideen" ins Leben gerufen; Mit demZiel, ein positives und modernes Bild von Deutschland zu vermitteln,erklärt Ute Weiland, Leiterin der Initiative.O-Ton 1 (Ute Weiland, 0:13 Min.): "Dabei hilft uns der Wettbewerb'Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen'. Und durch diesen Wettbewerbbieten wir den Menschen mehr Sichtbarkeit für ihre Ideen, einePlattform, auch sich mit anderen wiederum zu vernetzen."Sprecher: Mehr als 3.000 Gewinner hat der Wettbewerb in denletzten Jahren schon hervorgebracht. Weitere 100 sollen in diesemfolgen. Unter dem Thema "Offen denken. Damit sich Neues entfaltenkann." sind diesmal alle möglichen Projekte gefragt,...O-Ton 2 (Ute Weiland, 0:19 Min): "...die beweisen, wie wichtigOffenheit für neue Ideen ist. Unter Offenheit verstehen wir zumBeispiel Experimentierfreude, Mut, neue Wege zu gehen, oder auchNeugier auf neue Menschen und neue Kulturen. Also, bewerben kann sichjedes Projekt, das belegen kann, wie Offenheit unsere Gesellschaftweiterbringt."Sprecher: Auch die Wirtschaft weiß, wie wichtig es ist,aufgeschlossen zu sein.O-Ton 3 (Christian Rummel, 0:15 Min): "Offenheit - aus meinerSicht - ist die Grundlage für Innovation. Nur wer offen ist, werneugierig ist, der kann auch tatsächlich Ideen entwickeln. Und esbraucht gute Ideen aus Deutschland heraus, damit wir auch weiterhinim globalen Kontext eine starke Rolle spielen."Sprecher: Erklärt Christian Rummel von der Deutschen Bank,Kooperationspartner von "Land der Ideen", zum aktuellen Motto.Deshalb ist den Gewinnern des diesjährigen Wettbewerbs auch dieUnterstützung der Bank gewiss. Nämlich:O-Ton 4 (Christian Rummel, 0:10 Min): "Indem wir zum Beispiel imRahmen unseres 'Made for Good'-Chancenprogramms in die Projektereingehen und Deutsche Bank-Mitarbeiter mit ihrer Expertise helfen,diese Projekte weiterzuentwickeln."Sprecher: Bewerben können sich sowohl Einzelpersonen als auchGruppen. Sie können aber auch im Namen einer Institution eineBewerbung einreichen.O-Ton 5 (Ute Weiland, 0:31 Min.): "Das können Projekte aus allengesellschaftlichen Bereichen sein - Unternehmer im sozialen Bereich,Gründer, Vertreter von Kirchen, Universitäten, Vereinen, NGOs und soweiter. Und dann bewirbt man sich am besten online unterwww.ausgezeichente-orte.de bis zum dritten April 2017. Eineunabhängige Jury wählt anschließend die hundert besten Ideen aus -und ich freu mich jetzt schon auf diese vielen neuen Ideen."Abmoderationsvorschlag:Mehr über den bundesweiten Wettbewerb zum Thema "Offen denken.Damit sich Neues entfalten kann." finden Sie im Internet unterwww.ausgezeichnete-orte.de. Und nicht vergessen: Bewerbungsschlussist der 3. April 2017.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Deutschland - Land der IdeenStefan VolovinisTelefon: 030 206 459 - 160Mail: presse@land-der-ideen.deOriginal-Content von: Deutschland - Land der Ideen, übermittelt durch news aktuell