Ofentausch: Neue Holzfeuerung spart Emissionen und Heizkosten

Frankfurt am Main (ots) - Sechsundzwanzig Jahre sind eine langeZeit. Im Bereich der Technik sogar mehrere Epochen. Besonders imOfenbau hat sich seit 1995 viel getan. Hier hat eine innovativeVerbrennungstechnik maßgeblich dazu beigetragen, dass neueHolzfeuerungen heute bis zu 85 Prozent weniger Emissionen verursachenals Altgeräte und für die gleiche Wärmeleistung bis zu einem Drittelweniger Brennstoff verbrauchen. Die Umwelt entlasten - das möchteauch der Gesetzgeber und hat mit der Einführung der ErstenBundesimmissionsschutzverordnung, kurz 1. BImSchV, einen wichtigenSchritt getan.Der Staat fordertIm Zuge der europaweiten Verordnung sind Betreiber dazuaufgefordert, ihre alten Öfen zu modernisieren. Ende 2020 läuft dienächste Frist ab. Dann sind alle kleinen und mittlerenFeuerungsanlagen auszutauschen oder entsprechend den gültigenGrenzwerten nachzurüsten, deren Typprüfung zwischen dem 1. Januar1985 bis einschließlich 31. Dezember 1994 erfolgte. Darauf weist derHKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V. hin.Ansonsten droht ihnen die Stilllegung.Wer sich darüber informieren möchte, ob seine eigene Holzfeuerungdie geforderten Emissionswerte einhält, kann dies bequem im Internetrecherchieren. Der Bundesverband hat in Zusammenarbeit mit denHerstellern von Kaminöfen, Kachelöfen und Heizkaminen sowiePellet-Einzelöfen eine umfassende Online-Datenbank mit derzeit über6.500 Geräten aufgebaut. Dort kann sich jeder unterwww.cert.hki-online.de über die einzelnen Typen und derenMessergebnisse informieren.Der Staat fördertDa die Nutzung der nachwachsenden Biomasse Holz zunehmend anBedeutung gewinnt, verkörpern Holzfeuerungen eine besonderszukunftsorientierte und umweltgerechte Form des Heizens. Daherfördert der Staat unter anderem die Anschaffung einer neuenPelletfeuerung. Je nach Gebäudezustand ‒ ob Neubau oder Bestand‒, Gerät und Anlagenkombination kann dies beim Bundesamt fürWirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bis zu 5.250 EUR betragen.Kombiniert mit einer Solarkollektor- oder Wärmepumpenanlage gibt essogar noch 500 EUR zusätzlich.Weitere Informationen zu den Fristen und alles Wichtige rund ummoderne Feuerstätten auf der Internetseite des HKI unterwww.ratgeber-ofen.deKontakt:HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V.Daniel JungReferent WirtschaftLyoner Str. 9D-60528 Frankfurt am MainTel.: +49 (0)69 25 62 68-105Fax: +49 (0)69 25 62 68-100E-Mail: info@hki-online.deInternet: www.ratgeber-ofen.dePressekontakt:Dr. Schulz Public Relations GmbHDr. Volker SchulzBerrenrather Str. 190D-50937 KölnTel.: +49 (0)221 42 58 12Fax: +49 (0)221 42 49 880E-Mail: info@dr-schulz-pr.deOriginal-Content von: HKI, übermittelt durch news aktuell